Filipe Luís adota estratégia de Simeone e ganha opções no Flamengo

Mesmo com apenas nove meses como técnico, Filipe Luís parece não sentir a pressão de estar no comando do Flamengo. Em 11 partidas à frente do Rubro-Negro, foram sete vitórias, três empates e apenas uma derrota, justamente em clássico para o Fluminense. Os números correspondem um aproveitamento de 72%. Foram 15 gols contra sete sofridos. Além disso, o preocece treinador conquistou o título da Copa do Brasil.

Toda esse bom começo pelo Flamengo pode ter uma explicação. Com alta rodagem pelo futebol mundial, Filipe Luís pegou cada ensinamento de seus treinadores e coloca em prática. Um deles é Simeone, que comandou o ex-lateral por duas vezes. O técnico novato se espelha nas características do argentino em não relaxar para seguir forte nas competições.

“Eu não vejo outra forma de viver a vida sem dar o melhor. É em tudo. Tentar ganhar, fazer o melhor e dar o máximo. Esse sou eu e já falei aos meus jogadores que não permito em nenhum momento que eles relaxem. Isso é um cultura de treino que tenho na mente, aprendi com o Simeone e transmito. E eles não se relaxaram. Durante a Data Fifa, foram muito bons os treinos. Esse período é delicado, faltam muitos companheiros, temos a tendência em relaxar, mas eles não. Quase não precisei falar sobre isso. É fácil. Quando joga em time grande, a vantagem e virtude é que você é exigido todos os segundos ao máximo”, destacou.

Simeone treinou Filipe Luís em duas passagens pelo Atlético de Madrid. A primeira delas começou na temporada 2010/2011, quando o ex-lateral foi contratado do Deportivo La Coruña e ficou até uma breve saída para o Chelsea na temporada 2014/15. Ele retornou na temporada seguinte e permaneceu até sua chegada ao Flamengo na janela do meio de 2019.

Garotos do Ninho dão opções no fim do Brasileiro

Com um elenco reduzido, Filipe Luís, afinal, teve que se virar com os jovens da base. Contudo, não foi problema. Antes do profissional, ele comando o sub-17 e sub-20 e, como ele mesmo disse, conhece todos os garotos da base. Na vitória sobre o Cuiabá, Matheus Gonçalves e Guilherme decidiram o jogo. Outros jovens também estiveram na relação para o jogo, mas não tiveram oportunidade.

Um exemplo de volta por cima é Wesley. O lateral, afinal, novamente se destacou e conseguiu mais uma partida diferenciada. Assim, apoiou com muita qualidade o ataque, sempre próximo da área, com cruzamentos perigosos e três finalizações que quase resultaram em gols. É, aliás, um exemplo, pois passou por altos e baixos no início com Tite. Com Filipe Luís, o atleta firmou como um dos destaques do time no título da Copa do Brasil. Se antes o jovem disputava vaga com Varela de forma acirrada, o uruguaio ficou para trás na disputa da lateral direita do Rubro-Negro.

Ainda dá?

De acordo com a probabilidade da UFMG, o Flamengo ainda tem pequenas chances de conquistar o título do Brasileirão. O time viu novamente o líder Botafogo tropeçar e está a sete pontos do rival carioca. Se o elenco corroborar com pensamento de Filipe Luís, ainda há chances de subir na tabela de classificação. Pensar em título caberia como “loucura”, porém no futebol atual tudo pode acontecer.

