Flaco e Veiga voltam a decidir e entram na briga pela artilharia do Brasileiro

O jogador Raphael Veiga, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do EC Bahia, durante partida v..lida pela trig..sima quarta rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na Arena Fonte Nova. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Heróis do Palmeiras contra o Bahia nesta quarta-feira (20/11), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Raphael Veiga e Flaco López mostraram novamente um poder de decisão com a camisa alviverde. Mais do que isso, também esquentaram a briga pela artilharia da competição.

Tanto Flaco quanto Veiga chegaram a 10 gols cada no Campeonato Brasileiro. A dupla está a dois tentos de Estêvão, companheiro deles no Palmeiras.

“A gente sempre tenta ajudar da maneira que pode, a gente acredita sempre para colaborar. Hoje fizemos o gol e ficamos felizes por isso”, disse Flaco López, após a partida.

A dupla, aliás, renasceu no Palmeiras durante a campanha do Brasileiro, onde chegaram a serem reservas e reforçaram seu poder de decisão dentro do clube. Raphael Veiga chegou a ir para o banco após as eliminações na Copa do Brasil e Conmebol Libertadores. Já Flaco López começou as últimas duas partidas no banco de reservas, perdendo a vaga para Rony.

Contudo, se somarmos os números da competição, tanto o meia quanto o atacante fizeram oito gols cada, quando o Verdão estava empatando ou perdia por um gol de diferença. O poder de decisão da dupla fez com que o Palmeiras somasse pontos importantes e se mante-se na briga pelo Brasileirão. O jogo do Bahia evidenciou esta estatística.

Assim, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado (23), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Atlético-GO. O jogo será válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que Flaco López e Raphael Veiga voltem a atuar juntos no time titular do Verdão.

