Palmeiras alinha acordo por nova patrocinadora máster em 2025

O Palmeiras está apenas por questões burocracias jurídicas para concretizar a assinatura do contrato e ter um novo patrocínio máster. A casa de apostas Sportingbet deve expor sua marca na parte mais nobre da camisa alviverde a partir de 2025, em um vínculo de quatro anos por R$ 100 milhões fixos. A empresa, aliás, terá seu nome estampado nos times masculino e feminino do Verdão.

Além disso, no contrato, existe prêmios de bonificações em caso de título, que pode fazer o Verdão receber R$150 milhões na temporada. O acordo também prevê o aumento do valor fixo com base nas taxas de inflação do Brasil ao longo dos anos. A ausência na correção de valores vinha sendo uma das principais críticas sobre o contrato de patrocínio da Crefisa e FAM.

Nos dias atuais, o Palmeiras recebe R$ 99,5 milhões na soma do patrocínio máster do masculino e feminino fixos. Contudo, o uso do espaço era exclusivamente da Crefisa. A mudança para a Sportingbet será de um valor de R$100 milhões. Apesar de um número parecido, o Verdão não terá um contrato de exclusividade e poderá negociar outras áreas de seu uniforme.

O final da exclusividade com a Crefisa, faz com que o Palmeiras busque acordos para que seu uniforme comece a valer R$150 milhões. Uma novidade neste quesito é que o clube tem negociado o “combo” de espaço no uniforme masculino e futebol de base. A BYD é uma das empresas interessadas e em conversas com o clube.

Candidata à reeleição no Palmeiras, Leila Pereira deseja fechar os acordos antes das eleições. Ela disputa nesse domingo (24/11), com Savério Orlandi, quem será o mandatário do Verdão nos próximos anos.

