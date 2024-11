Gabigol ‘abre as portas’ de mansão no Guarujá para festão de aniversário da irmã

Irmã de Gabigol promove festa de aniversário em mansão do jogador no Guarujá - (crédito: Foto: Reprodução)

As turbulências fazem parte exclusivamente da vida profissional de Gabigol, visto que a pessoal anda na normalidade – e em clima de festa. Isso porque sua irmã, Dhiovanna Barbosa, está prestes a completar 23 anos, e o atacante do Flamengo concedeu às honras de celebrar a data com um grande evento em sua mansão no Guarujá.

Conhecida nas redes sociais como Dhiô, a criadora de conteúdo faz aniversário neste sábado, dia 23 de novembro, e escolheu o funk como tema do festão. Cerca de 300 convidados são aguardados para o evento, todos deverão ir a caráter, que ainda contará com pocket show de MC Cabelinho. O cantor é um dos amigos pessoais de Gabi, assim como outros funkeiros e rappers que também se apresentarão.

Gabriel Barbosa retorna aos compromissos do Flamengo diante do Fortaleza, na próxima terça-feira (26), no Castelão. O ídolo rubro-negro vive seus últimos dias de clube e avalia o melhor compromisso do calendário para realizar sua despedida no Maracanã – contra o Internacional ou Vitória.

Mansão de Gabigol

A mansão de 720m² do jogador possui uma área externa de 120m², onde acontecerá a festa, com detalhes bem marcantes – projetado justamente para grandes eventos. Há, por exemplo, um bar completo com extensas prateleiras de bebidas e um balcão composto por bancos altos. As luzes vermelhas em néon dão ainda mais destaque e clima de boate para o ambiente. O cômodo anexo conta com palco e barra de pole dance.

A piscina com a silhueta de Gabigol ao fundo certamente chama atenção como um dos detalhes mais impactantes da área externa. Essa ‘marca’, aliás, também fica exposta em outras partes da mansão – desde porta do cinema aos móveis.

Até mesmo os banheiros da área de lazer ganharam customização para deixar ”o mais Gabigol possível”. Isso porque o atacante nunca escondeu seu encanto pelo grafite – arte exposta nas paredes dos lavabos.

Presença certa

Dhiovanna uma vez comentou sobre as habituais ausências do irmão em suas festas, visto que Gabigol normalmente tem jogos na data. Em 2019, por exemplo, o aniversário de Dhiô caiu no dia exato da vitória sobre o River Plate – com dois gols de Gabriel Barbosa – que culminou no emblemático bicampeonato da história do Flamengo na Libertadores. Em 2023, o jogador também tinha compromissos com o clube.

Neste ano, porém, Gabigol estará presente no evento. O Flamengo só retorna aos gramados no dia 26, próxima terça-feira, e o atacante estará liberado para curtir a data. Além disso, o ídolo rubro-negro vive seus últimos momentos no clube e se prepara para assinar com o Cruzeiro pelos próximos quatro anos.

