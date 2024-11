Luís Castro pede salário alto e forte investimento para fechar com o Santos

Luís Castro faz exigências para fechar com o Santos - (crédito: Foto: Fayez Nureldine/AFP via Getty Images)

O Santos ainda segue em busca de um treinador para 2025. Apesar do nome da vez, dentro do clube, ser Cuca, o Peixe também abriu conversas com o treinador Luís Castro. Contudo, as tratativas esfriaram bastante, muito por conta dos valores altíssimos pedido pelo português.

O custo com Luís Castro e sua equipe técnica seria de aproximadamente R$ 2 milhões mensais. O treinador também teria pedido um aporte milionário para montar um elenco competitivo em 2025. A quantia exata é mantida em sigilo, mas as cifras giram em torno de R$ 50 milhões apenas para contratações nos primeiros meses da temporada.

Além disso, o treinador também queria ter um controle do departamento de futebol. Isso é: ter homens de sua confiança em posições de alto porte no CT Rei Pelé, liberdade para fazer mudanças nos processos internos do clube e poder de decisão sobre a categoria de base.

As exigências do português tornaram-se um obstáculo no Peixe e algo que vai além da questão financeira. O Santos costuma dar liberdade no CT Rei Pelé a pessoas próximas à direção e a poucos conselheiros. Eles costumam assistir aos treinos do Alvinegro Praiano e tem acesso ao elenco.

Luís Castro concorrido no mercado

Castro está de férias em Lisboa e em alta no mercado. Os agentes do técnico realizaram as primeiras conversas com o Alvinegro Praiano. Entretanto, outros clubes também estão atrás do treinador.

Enquanto o português não tem pressa para definir o seu futuro, o Peixe quer intensificar os trabalhos para a próxima temporada o mais rápido. Com isso, o Alvinegro ainda não desistiu de Luís Castro, mas já pensa em ir atrás de outro nome para agilizar o processo. Cuca é um deles. Renato Gaúcho também teve seu nome ventilado, mas corre por fora.

