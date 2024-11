Neymar ironiza Rodri após nova declaração polêmica sobre Vinicius Jr

As recorrentes declarações de Rodri, meia do Manchester City, referente a Vini Jr. têm incomodado Neymar. Não à toa, o astro brasileiro rebateu a última fala do volante espanhol sobre o status do camisa 7 do Real Madrid a nível mundial – em que afirmou que Vinicius ”tem coisas a melhorar”. O meio-campista superou o atacante na última disputa do Ballon d’Or e conquistou, de forma polêmica, o troféu de melhor do mundo.

Em entrevista ao programa espanhol ‘El Larguero’, Rodri elegeu Vini Jr. como um dos melhores do mundo, mas reforçou características que precisam de evolução por parte do atleta. O volante disse acreditar numa margem para progresso caso o brasileiro seja aconselhado de maneira correta.

“Um dos melhores jogadores do mundo [Vinicius]. Um cara inteligente e com o tempo vai se dar conta de que quanto mais você estiver concentrado no campo, melhor. Têm coisas a melhorar, como todos. É jovem e terá pessoas que o aconselham bem para evoluir, ainda mais no Real Madrid. Vai melhorar ainda”, disse.

Resposta de Neymar

O perfil ‘Futeousadia’ respostou o trecho da entrevista de Rodri e acabou surpreendido com um comentário de Neymar. O astro usou da ironia para cutucar o espanhol: ‘Virou falador agora’.

Mais falas sobre Vini Jr.

A controversa premiação da Bola de Ouro causou uma espécie de rivalidade, por parte de torcedores, entre Rodri e Vinicius Júnior. Não à toa, o volante espanhol se torna alvo de polêmica a cada declaração sobre o brasileiro – e, coincidentemente, aposta em falas controversas sobre o camisa 7 do Real Madrid.

Dias após a ‘poeira baixar’, Rodri elegeu seu top3 melhores do mundo à Rádio Cope. O volante se colocou novamente na primeira colocação, mas rebaixou Vinicius Júnior ao terceiro lugar do ranking.

“Eu votaria em mim e Carvajal em segundo. Depois colocaria o Vinícius”, respondeu Rodri.

