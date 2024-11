Fluminense vai usar patch do Dia da Consciência Negra contra o Fortaleza

O Fluminense vai entrar em campo para enfrentar o Fortaleza nesta sexta-feira (22), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), com um patch especial em seu uniforme. Trata-se de uma homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado nacionalmente no dia 20 de novembro, com um punho cerrado e a frase “Herdeiros de Chico Guanabara”.

Além disso, o Tricolor irá lançar um copo especial. O clube irá vendê-lo nas lojas e por meio de vendedores ambulantes no estádio, durante o confronto com o Leão do Pici.

Negro, capoeirista e tricolor, Chico Guanabara foi o fio condutor da web série “Herdeiros de Chico Guanabara”, que está disponível na FluTV em 12 episódios. A produção trouxe ao público temas pertinentes de cunho étnico-racial envoltos na história de paixão do Tricolor por meio da figura emblemática do histórico personagem.

Considerado pelo próprio clube como o primeiro torcedor da história do clube, Chico morava no morro Mundo Novo, nos fundos do campo da sede de Laranjeiras. O capoeirista distinguia-se de outros torcedores por gritar ao torcer durante os 90 minutos.

Momento na tabela

Com 37 pontos, o Fluminense tem a mesma pontuação de Criciúma e Bragantino, que atualmente estão na zona de rebaixamento. No entanto, está fora do Z4 por ter uma vitória a mais que o Tigre e duas que o Massa Bruta. Restam cinco jogos para o fim, e o time carioca quer aproveitar que terá três deles no Maracanã para fazer o dever de casa.

Para o duelo, o técnico Mano Menezes terá a volta de cinco titulares, que estavam suspensos contra o Internacional, no Beira-Rio. Tratam-se de Fábio, Thiago Santos, Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso e Kauã Elias. Por fim, Felipe Melo é outro nome que também fica à disposição depois de desfalcar o time na rodada anterior.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.