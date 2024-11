Expulsos, Luiz Henrique e Alexander Barboza não preocupam na reta final do Botafogo

O zagueiro Alexander Barboza e o atacante Luiz Henrique do Botafogo, que foram expulsos no empate sem gols contra o Atlético Mineiro, na última rodada do Brasileirão, não vão ser problemas nesta reta final de temporada, de acordo com “O Globo”.

Alexander foi expulso com dois cartões amarelos na partida. Por outro lado, Luiz Henrique teve sua expulsão 10 minutos após o fim da partida. Na confusão generalizada que teve após o apito final, o VAR flagrou o atleta jogando uma garrada de água nos seguranças do Galo. Ele levou vermelho direto.

Assim, ambos jogadores vão cumprir suspensão automática na partida contra o Vitória, no Nilton Santos, na próxima rodada. No entanto, não correm risco de ficar de fora da partida contra o Palmeiras ou em outros jogos ainda deste ano, pois não há tempo hábil para ocorrer um julgamento do Superior Tribunal Desportivo.

Matheus Laupman, advogado especializado em direito esportivo, explicou o caso:

“A procuradoria do STJD tem até 30 dias para oferecer a denúncia. Dificilmente acontece em menos de uma semana, mas o fato de o Campeonato estar na reta final pode acelerar os trâmites, a fim de que o julgamento ocorra ainda este ano. De todo modo, depois de oferecida a denúncia, tem o sorteio para definir qual das Comissões Disciplinares ficará responsável por julgar o caso. Sendo que cada edital de julgamento é publicado ao menos três dias antes da data da respectiva sessão” disse.

Dessa forma, tanto Alexander Barboza quanto Luiz Henrique estarão à disposição do técnico Artur Jorge nas últimas partidas do Botafogo na temporada.

