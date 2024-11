Santos diz que ainda não assinou com WTorre por novo estádio

O Santos informou que ainda não assinou o contrato com a WTorre para a construção da nova Vila Belmiro. O Peixe relatou que por conta de pendências “técnicas e financeiras”, não vai conseguir cumprir o cronograma apresentado à imprensa no mês passado em relação às obras de seu novo estádio.

Contudo, o clube descarta cancelar as obras. O Santos espera que o imbróglio seja resolvido “o quanto antes” para dar andamento não só à assinatura do documento, mas também à construção do estádio. O Peixe também deseja iniciar as vendas dos camarotes e cadeiras cativas da nova Vila Belmiro em breve.

A expectativa da diretoria é começar essa venda no final do ano. Contudo, com a não assinatura e o adiamento no cronograma, isso pode ficar apenas para 2025. Ao acertar as vendas das cativas e camarotes, o próximo passo será a demolição da Vila Belmiro.

Entretanto, a demolição do estádio e o início das obras da nova Vila Belmiro só vão acontecer quando o Pacaembu estiver à disposição. O Peixe tem um acordo com a construtora para mandar jogos no estádio e espera que isso aconteça já em janeiro, pelo Campeonato Paulista. Antes, o Santos vai realizar uma pré-temporada nos Estados Unidos.

Confira a nota do Santos

“Conforme divulgado em coletiva realizada no dia 2 de outubro de 2024 e com base nas tratativas com a WTorre, a expectativa era finalizar os ajustes contratuais neste mês de novembro, para viabilizar o início da campanha e divulgação das pré-vendas até o final do ano. Entretanto, algumas informações técnicas e financeiras importantes estão pendentes, impedindo a finalização dos trabalhos e assinatura dos documentos. O Santos Futebol Clube espera que os assuntos sejam esclarecidos com brevidade, para que os ajustes finais sejam concluídos e o cronograma de início das pré-vendas de viabilidade na nova Arena seja iniciado no menor prazo possível”.

