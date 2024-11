Gustavo Gómez elogia logística do Palmeiras para tê-lo contra o Bahia

O jogador Gustavo G..mez, da SE Palmeiras, em jogo contra a eqiupe do Crici..ma EC, durante partida v..lida pela vig..sima sexta rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

A vitória do Palmeiras por 2 a 1 em cima do Bahia, na última quarta-feira (20/11), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve um personagem curioso: Gustavo Gómez. Afinal, o zagueiro estava um dia antes com a seleção paraguaia na Bolívia, disputando as Eliminatórias da Copa. Após a partida, o defensor voltou em um avião particular da presidente do Verdão, Leila Pereira, para poder atuar em Salvador.

Nesta sexta-feira (22/11), o zagueiro comentou a logística feita para voltar às pressas da Bolívia. Além disso, deu méritos ao Palmeiras para conseguir ter atuado na Arena Fonte Nova.

“Estou feliz demais pela seleção do Paraguai, toda a comissão e os atletas. E feliz pelo meu país também, que merece muito esse momento. Estamos há seis jogos sem perder e contra rivais muito fortes. A última partida foi em El Alto, em um dos estádios mais altos do mundo. Empatamos um jogo difícil. Depois do jogo, o avião da presidente (Leila Pereira) já estava me esperando e, com um fisioterapeuta do clube, consegui fazer minha recuperação. Fui direto para a Bahia para estar com os meus companheiros”, disse Gustavo Gómez, que prosseguiu:

“O mérito não é só meu, mas também do diretor Anderson (Barros) e da presidente Leila. É mérito do Palmeiras, que preparou toda a logística e pude ficar à disposição do treinador. Tive condições de fazer uma boa recuperação, suplementação e todo o resto. Durante o jogo, o Murilo acabou sentindo e deu tudo certo. Conseguimos a vitória, que era o mais importante. Estamos na reta final do campeonato, com todo mundo junto, brigando e lutando pelo título. O Palmeiras não é só um jogador, estamos todos juntos e vamos seguir assim”, completou.

O retorno de Gustavo Gómez no Palmeiras

Após atuar pelo Paraguai, no embate contra a Bolívia, Gustavo Gómez voltou acompanhado de um fisioterapeuta do Verdão para o Brasil. Aliás, o jogador viajou de madrugada para a capital baiana. Ele precisou ser acionado aos 19 minutos do segundo tempo, substituindo Murilo, e ajudou o Palmeiras a garantir a vitória na Fonte Nova. Agora, o defensor projeta o duelo contra o Atlético-GO.

“Jogar fora sempre é difícil. Qualquer time aqui no Brasil é complicado de enfrentar, ainda mais fora. Mas nós pensamos sempre um jogo de cada vez, pensamos jogo a jogo, e hoje estamos nos preparando para o jogo de amanhã (sábado). O mais importante também agora é se recuperar, estar 100% para amanhã e enfrentar esse jogo, que será difícil e complicado. Temos que sair desde o primeiro minuto para buscar a vitória, somar três pontos e permanecer na luta pelo título”, finalizou.

