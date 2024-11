Botafogo x Vitória: escalações, onde assistir e arbitragem

Líder do Campeonato Brasileiro, com 69 pontos, dois à frente do segundo colocado Palmeiras, o Botafogo reencontra a torcida, neste sábado (23), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 35 da competição. No mesmo horário, aliás, o Verdão visita o lanterna Atlético-GO, em Goiânia. Hora da mala branca entrar em ação? Os dois melhores times do BR-24 se encontram na terça-feira (26), no Allianz Parque, na “decisão” do torneio.

Retranca Parte 4? É o que comenta-se por aí nas resenhas. Afinal, Vasco, Cuiabá e Atlético abdicaram do ataque e ficaram plantados na defesa contra o Glorioso. Os dos últimos impuseram dificuldades ao Mais Tradicional. O Rubro-Negro tem, assim, tudo para repetir a estratégia dos antecessores.

Como chega o Botafogo?

O Glorioso, depois de abrir seis pontos de vantagem na ponta do Brasileirão, não conseguiu sair do zero nos empates diante de Cuiabá e Atlético-MG, nos últimos compromissos. Dois resultados com sabor de derrota. Neste sentido, o Alvinegro entra em campo ainda mais pressionado pela urgência de triunfar. É decisão, e o Botafogo do técnico Artur Jorge precisa encontrar, então, alguma forma de superar a retranca dos adversários.

Destaques do Botafogo neste Brasileirão-2024, o zagueiro Barboza e o atacante Luiz Henrique perderam a cabeça contra o Atlético e foram expulsos. Eles, portanto, desfalcam o Glorioso no duelo contra o Vitória. Adryelson terá de suprir a ausência do argentino. Para o lugar do Pantera Negra, o técnico Artur Jorge tem Júnior Santos ou Martins como opções.

A boa notícia é o retorno de Savarino. O atacante foi poupado no duelo contra o Galo por conta da alta minutagem pela Venezuela nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Ele entrará na vaga de Eduardo, que anda em débito com a galera.

Como chega o Vitória?

Na briga por permanência na Série A do Brasileirão, o Vitória conseguiu melhorar sua situação ao derrotar o Criciúma por 1 a 0, na última rodada, fora de casa. Com 41 pontos, desse modo, o Leão abriu quatro para a temida zona de rebaixamento. Em caso de insucesso, portanto, não volta ao G4.

Sobre o time que vai a campo, o treinador Thiago Carpini não poderá contar com o zagueiro Camutanga. O defensor passou por cirurgia em um dos joelhos. Além dele, o volante Caio Vinícius, em transição após lesão em um a das coxas, também será ausência, assim como o atacante Osvaldo, fora de combate por um problema de saúde (tromboembolismo pulmonar).

Onde assistir?

O Premiere (Pay-per-view) transmite a partida.

BOTAFOGO x VITÓRIA

Rodada 35 do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 22/11/2025, às 19h30 (horário de Brasília)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Adryelson, Bastos e Telles; Gregore, Freitas e Almada; Júnior Santos, Savarino e Jesus. Técnico: Artur Jorge

VITÓRIA: Arcanjo, Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Esteves; Oliveira, Ricardo, Matheuzinho; Eduardo, Mosquito e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Victor Hugo Imazu dos Santos (SC)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

