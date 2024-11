Filipe Luís já iguala marca de Tite no comando do Flamengo

Filipe Luís igualou a marca que Tite teve durante toda a temporada no Flamengo. Com a vitória sobre o Cuiabá, o novo técnico obteve sua quarta vitória como visitante longe do Rio contra equipes do Brasileirão da Série A, mesmo número de triunfos do gaúcho ao longo de todo o ano de 2024.

Além do Dourado, Filipe, aliás, conquistou vitórias sobre o Bahia e o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, em Salvador e em Belo Horizonte. A outra partida foi contra o Atlético, na final da Copa do Brasil, na Arena MRV. O novo treinador, aliás, soma 11 jogos no comando do Rubro-Negro até o momento.

Do outro lado, Tite em 2024 teve dificuldades fora de casa. Ele, afinal, só conseguiu cinco vitórias como visitante. Contra clubes da Série A, ele comandou o Flamengo nos triunfos sobre o Atlético-GO, o Atlético-MG, o Vitória, pelo Brasileiro, e o Bahia, pela Copa do Brasil. A outra vitória foi, entretanto, sobre o Amazonas, que disputa a Série B.

Para ampliar os números, Filipe Luís tem mais dois compomissos fora de casa com o Flamengo. O primeiro será contra o Fortaleza, nesta terça-feira, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão. Depois disso, o time enfrenta o Criciúma, pela penúltima rodada da competição.

O Flamengo ocupa a quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 62 pontos. O Rubro-Negro fará um confronto direto com a equipe Juan Pablo Vojvoda, que está na terceira colocação. O time cearense, dependendo do jogo contra o Fluminense, nesta sexta-feira, no Maracanã, pode cravar sua briga pelo título em embate diante do rival.

