Mateus Carvalho, suspenso, não enfrenta o Corinthians

Vivendo crise e já há três jogos sem sequer marcar um gol, o Vasco terá de lidar com um novo desfalque para a partida contra o Corinthians. Isso porque o volante Mateus Carvalho levou o terceiro cartão amarelo diante o Inter, na última quinta (21), e cumprirá suspensão automática.

Dessa forma, a tendência é que Hugo Moura retorne ao time titular. O volante ex-Athletico ficou na reserva por opção técnica do treinador Rafael Paiva na partida contra o Inter – derrota por 1 a 0 em São Januário com direito a protestos da torcida.

Assim, Galdames, titular contra o Colorado, deve manter a vaga nos 11 iniciais. Além do retorno de Hugo Moura, é possível que Paulinho também volte a ser relacionado. Apesar de já estar à disposição, Paiva optou por mantê-lo fora dos relacionados contra o Inter.

Pelo lado do Corinthians, adversário de domingo (24), serão três desfalques certos. O meia holandês Depay, suspenso, não vai a campo. Já o zagueiro Félix Torres voltou da Data Fifa com uma lesão em seu jogo pela Colômbia nas Eliminatórias da Copa.

Por fim, o atacante Yuri Alberto também desfalcará a equipe paulista. Afinal, com uma lesão no músculo posterior da coxa, ele não tem condição de atuar. A partida é válida pela 35ª rodada do Brasileirão e tem início às 16h (de Brasília) na Neo Química Arena. Além do duelo direto por vaga na Libertadores, o jogo marca o reencontro do técnico Ramón Díaz, hoje no Corinthians, contra o Vasco, seu ex-clube.

