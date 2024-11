Racing x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de um inédito título da Copa Sul-Americana, Racing e Cruzeiro se enfrentam na final do torneio neste sábado (23), às 17h (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, também conhecido como “La Nueva Olla”, em Assunção, no Paraguai. Este será o sexto encontro entre “Brasil e Argentina” na decisão da competição. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir

A grande decisão será transmitida pelo SBT na TV aberta, pela ESPN na TV fechada, além dos streamings Disney+ e Paramount+.

Como chega o Racing

A equipe argentina terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H e fez um mata-mata sem grandes complicações. Apenas na semifinal que passou com uma vantagem mais curta. Assim, empatou em 2 a 2 com o Corinthians na Neo Química Arena e, posteriomente, venceu o Timão por 1 a 0 em Buenos Aires. Nas oitavas e quartas, elimou o Huachipato com direito a uma goleada de 6 a 1 na volta (8×1 no agregado) e o Athletico-PR por um placar de 4×1 na segunda partida (4×2 no agregado).

Com uma boa temporada também no campeonato nacional, ocupando o terceiro lugar na 23ª rodada, o time comandado pelo técnico Gustavo Costas quer aproveitar o bom momento para conquistar o título inédito. Assim, para tentar tal feito, o comandante poderá contar com a força máxima da equipe e, portanto, a tendência é que entre com todos os titulares, no esquema 3-5-2.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa, assim como o adversário, se classificou para o mata-mata no topo de seu Grupo, o B. Porém, encontrou mais dificuldade nos jogos eliminatórios. Sendo assim, nas oitavas de final, passou pelo Boca Juniors com emoção, nos pênaltis, pelo placar de 5 a 4. Nas quartas, conseguiu uma boa vantagem sobre o Libertad fora de casa por 2 a 0, portanto, o empate em 1 a 1 em casa foi o suficente para a classificação. Por fim, na semi, empatou com o Lanús por 1 a 1 em Belo Horizonte, mas conseguiu uma grande vitória por 1 a 0 na Argentina.

Para um dos jogos mais importantes da história do Cabuloso, o técnico Fernando Diniz estava em dúvida entre Walace ou Lucas Silva, mas de acordo com a Rádio Itatiaia, o camisa 20 leva vantagem e deve ser o titular da equipe. Além disso, o comandante não teve problemas para a escalção do time que busca vencer pela primeira vez o torneio continental.

RACING X CRUZEIRO

Copa Sul-Americana 2024 – Final

Local: Estádio General Pablo Rojas – Assunção, Paraguai

Data e horário: 23/11/2024, às 17h (de Brasília)

RACING: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa e García Basso; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Quintero e Gabriel Rojas; Adrián Martínez e Maximiliano Salas. Técnico: Gustavo Costas

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Onde assistir: SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+

