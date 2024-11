Cruzeiro esclarece sobre ingressos cancelados para final da Sul-Americana

Cruzeiro treina no Paraguai com foco na final - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro emitiu uma nota nesta quinta-feira (21) para esclarecer aos torcedores a situação dos ingressos cancelados para a final da Copa Sul-Americana.

Muitos torcedores do Cruzeiro, que já estão no Paraguai ou a caminho de Assunção, expressaram preocupação sobre a possibilidade de assistir à final no estádio. O motivo da apreensão, aliás, é uma mensagem enviada pela operadora Tuti, utilizada pela Conmebol, informando que “o valor pago será reembolsado integralmente pelo mesmo meio de pagamento utilizado para a compra”.

A diretoria do clube, afinal, explicou que o cancelamento ocorreu por questões de segurança. Portanto, os torcedores devem seguir os procedimentos necessários para tentar recuperar o ingresso ou o valor pago.

Em nota, o Cruzeiro informou. “Nação Azul, em relação ao cancelamento de ingressos para a final da CONMEBOL Sudamericana, a entidade comunica que o torcedor afetado deve acessar o link de suporte ao cliente presente no e-mail enviado ao titular da compra, solicitando a recuperação do ingresso. Segundo a CONMEBOL, os cancelamentos ocorreram por medidas de segurança. O Cruzeiro está em contato constante com a entidade para resolver esses casos.”

A final entre Cruzeiro e Racing acontece neste sábado (23), às 17h (horário de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção. Todos os ingressos já estão esgotados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.