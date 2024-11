Guga revela que ‘profetizou’ título da Libertadores pelo Fluminense

Em relato ao “Player’s Tribune” divulgado na última quinta (21), o lateral-direito Guga revelou que fez uma previsão certeira pelo Fluminense em sua chegada. No texto do jogador, ele afirmou que profetizou o título da Libertadores de 2023, conquistado contra o Boca Juniors (ARG).

A previsão foi logo quando chegou, segundo ele conta, em conversa com o presidente do clube, Mário Bittencourt. No relato do jogador de 26, contratado no começo de 2023, ele revela, afinal, que já sabia que o time seria campeão aquele ano.

“Esse dia foi bem maluco também, porque eu entrei na sala do presidente do clube e, antes de dar bom dia, fui falando: “A Liberta vai ser nossa, presidente”. Eu não sei de onde vinham aquelas palavras. Era como se elas saíssem sozinhas da minha boca. O presidente não comentou nada. Mandou só eu escolher o número da camisa: “Quero a 2”. “A 2 já tá com o Samuel Xavier”, disse o Mário. E aí eu insisti naquela parada: “Então me vê a 23, porque em 23 a Liberta vai ser nossa”, relatou.

Então, Guga também contou que pensou em desistir do futebol após não passar em seis testes seguidos. Para ele, o pedido do pai foi fundamental para ele seguir persistindo.

“Por favor, Guga. Não desiste. Tenta mais um pouco, por favor”, conta o jogador citando seu pai. Para ele, deu certo:

“E o que eu posso dizer? Talvez que ganhar uma Libertadores pelo Fluminense valeu cada lágrima, toda insegurança e aflição lá na minha adolescência. Valeu toda a volta por cima: do time dos rejeitados a campeão da América”, encerrou.

