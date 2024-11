Atlético-GO x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras visita o Atlético-GO neste sábado (23/11), às 19h30, no estádio Antônio Acciolly, às 19h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão pode ser rebaixado já nesta rodada caso não vença seu adversário em casa. Além disso, os goianos precisam vencer e ainda torcer para outros resultados para não cair para a Série B. Já o Verdão conseguiu encurtar a distância para o líder em dois pontos e pode assumir a primeira posição em caso de triunfo e tropeço do Botafogo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Atlético-GO

A derrota para o Athletico-PR pode fazer com que o Atlético-GO chegue a esta rodada já matematicamente rebaixado. Assim, para a partida contra o Palmeiras, Shaylon, suspenso, é desfalque para Anderson Gomes neste sábado. Além disso, Jorginho, no departamento médico, também segue fora. Por outro lado, Rhaldney e Gonzalo Freitas voltam de suspensão e estão à disposição do treinador para o embate no Antônio Acciolly.

Como chega o Palmeiras

Já o Verdão terá novidades. Afinal, Richard Ríos e Estêvão disputaram as Eliminatórias para a Copa do Mundo e estavam suspensos no jogo contra o Bahia. Assim, a tendência é que eles sejam titulares contra o Atlético-GO. Além disso, Mayke, outro que estava fora por suspensão, está de volta. Felipe Anderson, que também saiu na etapa final do confronto contra o Tricolor de Aço, com dores, não preocupa. Em contrapartida, Murilo dificilmente jogará, mas Gustavo Gómez está disponível para formar a dupla de zaga com Vitor Reis.

ATLÉTICO-GO X PALMEIRAS

Brasileirão-2024 – 35ª rodada

Local: Estádio Antônio Acciolly, Goiânia (GO)

Data e horário: 23/11/2024, às 19h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Luiz Felipe (Adriano Martins), Alix Vinícius e Rodallega; Roni (Rhaldney) e Baralhas; Shaylon; Alejo Cruz e Luiz Fernando; Hurtado (Derek Freitas). Técnico: Anderson Gomes.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Mauricio; Dudu (Felipe Anderson), Estêvão e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

