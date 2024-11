Diniz elogia adversário do Cruzeiro: ‘Um dos melhores da América do Sul’

O Cruzeiro de Fernando Diniz reconheceu o palco da final da Copa Sul-Americana nesta sexta-feira (22) e, posteriormente, o treinador concedeu a última entrevista coletiva antes da decisão. O duelo contra o Racing acontece neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

Ao que tudo indica, a única dúvida para o confronto é entre Walace e Lucas Silva. Ao ser perguntado sobre sua escolha, o técnico citou as características dos atletas, mas não confirmou um nome.

“São jogadores com características diferentes, mas com personalidades parecidas, no sentido de terem qualidade, de serem jogadores de jogo grande, com coragem para jogar. Ambos estão conectados com tudo que estamos fazendo. Estou muito tranquilo. Não vamos jogar só com 11, tenho certeza que os dois estarão empenhados pelo melhor pelo Cruzeiro”, opinou.

O duelo contra o time argentino terminará com um campeão inédito do torneio. Apesar de ambos os times serem campeões da Copa Libertadores, os clubes ainda não conquistaram a Sul-Americana. Diniz elogiou o adversário do Cruzeiro e analisou a equipe.

“O Racing joga bem constantemente, difícil achar falhas. Um time competitivo, que sabe jogar com posse, em contra-ataque, marcando baixo ou alto. Vamos enfrentar um dos melhores times da América do Sul. Um time que teria chances de disputar também a final da Libertadores”, disse. Diniz em mais uma disputa de título continental

Com o Fluminense, Fernando Diniz é o atual campeão da Copa Libertadores da América, que terá um novo vencedor na próxima semana. Um ano depois, chega para mais uma decisão de um torneio continental. Perguntado sobre o que melhorou durante esse período, o técnico falou sobre conectividade consigo mesmo.

“Não dá para saber o que eu melhorei, mas vivi muitas coisas. Entrego tudo na minha vida ao futebol, então eu chego muito feliz. Tenho convicção que chego melhor, porque tive muitas coisas, e nós temos que aprender. Creio que aprendo mais nos momentos ruins, então acredito que chego conectado comigo mesmo, para fazer o melhor com meus jogadores”, disse.

