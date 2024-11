Juventude x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (23), o Juventude recebe o Cuiabá em um duelo desesperado pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho vem embalado após empatar com o Grêmio fora de casa e respirar fora do Z4. Já a equipe mato-grossense chega pressionada, após perder para o Flamengo em seus domínios, precisando de um verdadeiro milagre para se salvar. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília) no estádio do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partida ao vivo.

Como chega o Juventude

Fábio Mathias fará mudanças na equipe. João Lucas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Ewerthon será improvisado na lateral direita. Na esquerda, Alan Ruschel retorna de suspensão e assume a posição. Na zaga, Rodrigo Sam é dúvida por causa de dores. No ataque, a vaga está em aberto entre Gabriel Taliari e Gilberto. O Juventude ocupa a 15ª colocação, com 38 pontos.

Como chega o Cuiabá

Ainda dá? Essa é a pergunta que ronda o Cuiabá, penúltimo colocado, com apenas 29 pontos. A equipe está oito pontos atrás do Red Bull Bragantino e do Criciúma, que somam 37, tornando a missão de escapar do rebaixamento extremamente complicada. Para o confronto deste sábado, Isidro Pitta volta ao time titular.

JUVENTUDE X CUIABÁ

35ª rodada do Brasileirão 2024

Local: Alfredo Jaconi – Caxias do Sul/RS

Data e horário: sábado, 23/11/2024, às 19h30 (de Brasília)

JUVENTUDE: Gabriel; Ewerthon, Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Luis Mandaca; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Fabio Mathias

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Filipe Augusto e Denilson; Derik Lacerda, Clayson e Pitta. Técnico: Bernardo Franco

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

