Flamengo apresenta projeto do novo estádio aos sócios

O Flamengo reuniu seus sócios na sede da Gávea, na noite desta sexta-feira (22), para apresentar, pela primeira vez, o projeto da construção de seu estádio. O Mengão construirá sua nova casa no terreno do Gasômetro, adquirido neste ano.

A apresentação é resultado de um estudo preliminar, que engloba as bases de projeto, com maiores detalhes sobre o estádio. O clube estima um investimento total de R$ 1,93 bilhão, com todos os gastos previstos, desde o terreno até o paisagismo. A previsão é que a inauguração aconteça no dia 15 de novembro de 2029.

O Flamengo projetou seu estádio para ser o mais alto que o Maracanã e o Santiago Bernabéu, com 60 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares. Além disso, haverá 16 rampas de acesso para o interior da estrutura.

Um dos destaques do projeto é a pressão que o estádio pretende criar sobre os adversários. O espaço entre a arquibancada e o gramado será um dos menores do Brasil. Somado a isso, estudos do clube apontam que a acústica da arquibancada norte, destinada à torcida do Flamengo, chegará ao campo com 16 decibéis a mais que o normal.

O estádio deve ter capacidade para cerca de 80 mil pessoas, sendo 24 mil em setores populares. Também há a previsão de um telão do lado de fora para a concentração de torcedores.

Para arrecadar o dinheiro, o Rubro-Negro planeja arrecadar mais de R$ 2 bilhões em receitas relacionadas ao estádio. Entre elas, estão R$ 1,5 bilhão de naming rights, venda de mil cadeiras perpétuas, cinco mil cadeiras por cinco anos e camarotes por vinte anos.

