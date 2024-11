Botafogo-SP joga solto e vence Coritiba em jogo de despedida da temporada de 2024

Coritiba e Botafogo-SP fecharam a temporada de 2024 em jogo que foi válido apenas para cumprir tabela na Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (22), mesmo atuando no Couto Pereira, o Pantera se impôs e venceu por 3 a 1 o Coritiba, pela 38ª rodada.

O time do interior paulista soube aproveitar as bobeiras da defesa paranaense na primeira etapa e anotou duas vezes com Wallison e Sabit, enquanto Bruno Marques ampliou no segundo tempo. O Coxa, apesar de sentir a revolta da torcida, que não parou de vaiar e ainda fez questão de aplaudir cada gol dos visitantes, descontou com Vini Paulista.

Desse modo, o Coritiba conclui a Segunda Divisão de 2024 com a sua pior participação na história. Afinal, encerra com 50 pontos e ocupa, até o presente momento, o 11º lugar. Já o Botafogo-SP, com 45 somados, aparece a 14ª colocação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.