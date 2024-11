Brasileira paga valor milionário por jantar com David Beckham

Brasileira paga R$ 1,1 milhão por encontro com David Beckham - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Um jantar com David Beckham foi arrematado em um leilão por uma brasileira, que fez a oferta em um evento beneficente organizado por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks. O preço? Impressionantes R$ 1,1 milhão.

A influenciadora Tati Barbieri foi a responsável por arcar com o alto valor para ter a oportunidade de se encontrar com o ex-ídolo do Real Madrid. Determinada a conquistar o prêmio, Tati influenciou seu marido, o empresário Roman Shpigel, a comprar a experiência.

O mais interessante é que eles irão juntos ao jantar com o ex-jogador e poderão levar dois acompanhantes. Os escolhidos para acompanhá-los serão Roberto Justus e Ana Paula Siebert, que também farão parte desse momento exclusivo.

Quem é a influenciadora que pagou mais de R$ 1 milhão por um jantar?

Tati Barbieri, influenciadora de 34 anos, já passou por programas de televisão e conquistou o título de Bela da Copa do Mundo de 2022. Nas redes sociais, ela compartilha seu dia a dia com seus mais de 1 milhão de seguidores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.