Galvão Bueno é o novo narrador da Amazon

Galvão Bueno já tem uma nova casa após deixar a Globo. O principal narrador esportivo do Brasil integrará o time de narradores da Amazon. O locutor será a principal voz da plataforma, que passa a exibir o Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem.

Além dos jogos do Brasileirão, Galvão também vai narrar jogos da Copa do Brasil, que faz parte do catálogo da plataforma desde 2022. O narrado será a estrela de uma campanha de marketing que o serviço está preparando para anunciar sua entrada na competição nacional.

A Amazon fechou contrato com a Liga Forte União (LFU) até 2029, que reúne equipes como Corinthians, Fluminense, Vasco e Internacional. A plataforma terá o direito de transmissão de 38 jogos por temporada. A LFU também fechou contrato com a Record e o YouTube.

Curiosamente, Galvão entra na Amazon no lugar de Cléber Machado, que foi seu companheiro na Rede Globo. O narrador deixou a plataforma de streaming para fechar com a Record, onde também narrará o Brasileirão.

