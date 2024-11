Cano projeta duelo contra o Criciúma e pede apoio da torcida do Fluminense

O atacante Germán Cano entrou no decorrer da partida entre Fluminense e Fortaleza e marcou o gol que evitou a derrota do Tricolor Carioca no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (24). Ao final da partida, o argentino analisou o resultado.

Com o empate, o Fluminense ficou apenas uma colocação acima da zona de rebaixamento, com 37 pontos. O time enfrentará o Criciúma na terça-feira, dia 26, novamente no Maracanã. Cano projetou o confronto decisivo na luta contra o rebaixamento, já que o time catarinense ocupa a 17ª posição, com 37 pontos, um a menos que o time carioca.

LEIA MAIS: Cano evita a derrota do Fluminense para o Fortaleza no Maracanã

“Isso não pode acontecer aqui no Maracanã. Nossa casa, com nossa torcida, precisamos parar de tomar gols. Fechar melhor e continuar trabalhando. O jogo foi assim. Tivemos várias situações para marcar, mas precisamos ser mais contundentes. Se você não faz, acaba tomando. Temos que matar o jogo desde o começo. Mas precisamos continuar trabalhando, estamos vivos e precisamos do apoio da nossa torcida, que tem sido fundamental, especialmente em um momento tão difícil para nós”, afirmou Cano.

“Esperamos que nossa torcida continue acompanhando e apoiando. Para nós, esse apoio é fundamental. Deixaremos tudo em campo, como sempre fizemos. Precisamos trabalhar para não tomar gols e continuar marcando, porque sempre há uma bola para fazer o gol. Dediquemos mais e seguir trabalhando. É isso. Obrigado, é o nosso”, concluiu Germán Cano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.