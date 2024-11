Final da Sul-Americana: caminho do Cruzeiro até a final teve mais ???sustos???

No melhor estilo “Brasil x Argentina”, Cruzeiro e Racing disputam a final da Copa Sul-Americana 2024 neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. Os finalistas foram líderes de seus respectivos grupos na primeira fase, mas os argentinos passaram pelo mata-mata com mais conforto.

Durante a fase de grupos, o Cruzeiro somou três vitórias e três empates, terminando no topo do Grupo B, que também tinha Universidad Católica, Alianza e Unión La Calera. Da mesma forma, o Racing foi o líder do Grupo H, com Bragantino, Coquimbo Unido e Sportivo Luqueño. Na campanha, cinco vitórias e uma derrota.

Trajetória de Racing e Cruzeiro no mata-mata

Já no mata-mata, o Cabuloso encontrou mais dificuldade durante o caminho. Aliás, para chegar até a final, o Cruzeiro precisou eliminar dois times argentinos – Boca Juniors e Lanús. Do mesmo modo que o Racing teve que passar por duas equipes brasileiras – Athletico-PR e Corinthians.

Assim, nas oitavas de final, a Raposa suou para avançar. Perdeu por 1 a 0 para o Boca Juniors fora e, posteriormente, venceu por 2 a 1 em casa. Com o empate no agregado, o time mineiro bateu o Azul e Ouro nos pênaltis. Por outro lado, La Academia passou com sobra pelo Huachipato, com 2 a 0 na ida e 6 a 1 na volta.

Já nas quartas de final, o Cabuloso abriu uma boa vantagem no Paraguai ao vencer o Libertad por 2 a 0. Na volta, abriu o placar em Belo Horizonte, mas após ficar com um a menos, levou o gol de empate. Porém, a equipe de Fernando Diniz se defendeu e garantiu a classificação no agregado. O Racing eliminou o Athletico-PR mesmo perdendo por 1 a 0 em Curitiba, já que goleou por 4 a 1 em Assunção.

Os protagonistas da decisão tiveram suas semifinais parecidas, com empate no primeiro jogo e vitória no segundo. O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Lanús em Minas Gerais e conseguiu a necessária vitória por 1 a 0 em Buenos Aires. O time argentino visitou o Corinthians e buscou o empate em 2 a 2 em Itaquera. Em casa, a vitória magra sobre o Timão garantiu a vaga.

Título inédito

Essa será a sexta vez que o título será definido entre um time do Brasil e outro da Argentina. Ademais, apesar de serem campeões da Copa Libertadores, quem vencer neste sábado levantará a taça da Sul-Americana pela primeira vez na história.

As delegações se encontram no Paraguai desde a última quarta-feira (20) e fazem os últimos ajustes para o confronto. O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, enviou uma mensagem à Nação Azul: “Desde já, agradecemos o apoio da torcida. O que fizeram ontem e hoje aqui mostra o quanto essa conquista significa para o torcedor”.

