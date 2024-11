Novela Hugo Souza: Corinthians quer partir para Justiça contra Flamengo

O Corinthians quer partir para a Justiça para tentar adquirir em definitivo o goleiro Hugo Souza. Afinal, o Flamengo fez mais uma recusa na proposta do clube paulista. De acordo com o portal Meu Timão, a diretoria corintiana vai fazer uma nova investida e, desta vez, se não der certo, o caminho poderá ser no fórum.

“Eu posso judicializar a questão. Caso o Flamengo resolva criar dificuldades, uma medida judicial resguarda o Corinthians nesse aspecto porque o contrato é muito claro e objetivo”, afirmou o diretor jurídico do Corinthians, Vinicius Cascone, em entrevista ao “Tabelando”, programa do Meu Timão.

Cascone argumentou que o Flamengo exige o compromisso de pagamento por parte do clube paulista, mas o Corinthians já apresentou duas garantias. Portanto, na visão do diretor jurídico, isso deveria ser suficiente para fechar o acordo. Entretanto, mesmo assim, o Rubro-Negro não aceitou vender o jogador.

Segundo Vinicius Cascone, o contrato entre Corinthians e Flamengo para o empréstimo de Hugo Souza prevê a aquisição do atleta por 800 mil euros, o equivalente a 4,9 milhões de reais. E esse valor pode ser parcelado em quatro prestações. O diretor ressalta que o clube passa por um momento de dificuldade no fluxo financeiro, devido a dívidas e bloqueios. Então, a saída seria mesmo fazer o parcelamento.

“O Pedro Silveira (diretor financeiro) vem fazendo um ótimo trabalho e está apresentando a solução para a gente resolver isso semana que vem”, afirmou.

Queda de braço dos gigantes por Hugo Souza

O empréstimo de Hugo Souza com o Corinthians vai até 31 de dezembro deste ano. O goleirão de 1,99 metro nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, chegou em julho e vem se destacando pela performance em campo. Aos 25 anos, ele se torna, portanto, pivô de uma ‘briga’ entre os dois clubes do futebol brasileiro. Uma novela que vem se arrastando há semanas.

Não é pouca coisa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.