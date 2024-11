De olho no Palmeiras: Botafogo tem oito pendurados contra o Vitória

O Botafogo entra em campo neste sábado (23), às 19h30 (de Brasília), diante do Vitória, no Nilton Santos, para seguir líder do Campeonato Brasileiro. Contudo, a equipe precisa ficar atenta, afinal oito jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos e, caso advertidos novamente, estarão suspensos para o duelo decisivo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na próxima terça-feira (26).

O jogo contra o Alviverde é considerado a final antecipada, já que ambos os times brigam pelo título brasileiro. No momento, o Botafogo soma 69 pontos, contra 67 do Palmeiras. Faltam quatro rodadas para o fim da competição.

LEIA TAMBÉM: Savarino, do Botafogo, fala de reencontro com ex-clube na final da Libertadores

Dos oito pendurados, apenas dois são titulares absolutos de Artur Jorge: John e Igor Jesus. Os outros a perigo no Alvinegro são: Allan, Jeffinho, Oscar Romero, Marçal, Junior Santos e Tchê Tchê.

Para o jogo contra o Vitória, o treinador não poderá contar com o zagueiro Alexander Barboza e o atacante Luiz Henrique, que foram expulsos contra o Atlético-MG, na última quarta-feira. A tendência é que Junior Santos entre na vaga do jogador da Seleção, o que aumenta o risco de uma punição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.