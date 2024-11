Corinthians renova com joia da base e estipula multa de R$ 600 milhões

O Corinthians renovou, na última sexta-feira (22), o contrato do atacante Kauã Henrique, uma das joias do sub-17. O jovem chegou a treinar entre os profissionais nesta temporada e é muito bem avaliado dentro do clube.

Kauã tinha contrato até maio de 2026 e ampliou seu compromisso com o Timão até o fim de 2029. A multa rescisória também chama a atenção: 100 milhões de euros (R$ 606 milhões).

O novo vínculo foi assinado na última sexta-feira e contou com a medição da Talents Sports. Kauã Henrique vive um ano de afirmação na base do Corinthians.

Em 37 partidas nesta temporada, Kauã marcou 15 gols. No ano passado, o atacante faturou o Paulistão sub-17. Ele está no Timão desde 2019, iniciando sua passagem no futsal do clube. Em 2022, foi um dos destaques da categoria sub-15.

