Saiba detalhes da ação do Vasco contra Ramón Díaz

A relação entre Ramón Díaz e Vasco foi boa enquanto durou. O técnico, que evitou o rebaixamento do clube no ano passado, agora defende o Corinthians, adversário do Cruz-Maltino neste domingo (24) pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador caiu nas graças da torcida enquanto estava no comando da equipe carioca. No entanto, meses após a sua saída, além de algumas falas sobre o Vasco, Ramón Díaz entrou com um processo contra o clube alegando que foi demitido sem justa causa em abril deste ano. Ele também alega que ficou sabendo da demissão pelo Twitter.

Assim, o Cruz-Maltino entrou com uma reconvenção — uma ação que permite ao réu de um processo apresentar um pedido contra o autor, no mesmo processo em que está sendo demandado. A ação do Vasco também é contra Emiliano Díaz, filho e auxiliar técnico de Ramón.

Na ação, o técnico ainda pede o valor da multa rescisória de R$ 30 milhões. Já o clube carioca cobra da dupla argentina o mesmo valor: R$ 18 milhões de Ramón e R$ 12 milhões de Emiliano.. No entanto, o Cruz-Maltino afirma que tem provas e testemunhas suficientes contra a dupla. De acordo com o “ge”, a defesa do clube carioca consiste em depoimentos de jogadores e funcionários que presenciaram o que o Vasco entende como um pedido de demissão. Além disso, há declarações públicas tanto de Ramón quanto de Emiliano.

Saída de Ramón Díaz do Vasco

Ramón Díaz deixou o comando do Vasco em abril de 2024, após a derrota por 4 a 0 para o Criciúma em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada no Twitter do clube minutos depois do término da partida. Depois, pessoas da SAF do clube explicaram que a dupla pediu para sair.

“O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica”, dizia a nota oficial.

No entanto, Ramón e Emiliano, desde então, mantêm a versão que foram demitidos e ficaram sabendo pelo Twitter. Por outro lado, o Cruz-Maltino alega que a declaração dos dois tinha como estratégia cobrar a multa do clube, o que acontece neste momento na Fifa.

Vale ressaltar que as partes ainda chegaram a negociar um possível retorno do treinador, poucos meses após a polêmica, antes dele acertar com o Corinthians no meio do ano. Depois de assumir o Timão, ele acionou o Vasco na Fifa.

Advogado do Vasco é conhecido internacionalmente

O advogado que está defendendo o Vasco é Juan de Dios Crespo, segundo o canal “Atenção Vascaínos”. Ele tem 64 anos e faz parte do escritório Ruiz-Huerta & Crespo, que tem forte influência nos bastidores do esporte. Alguns dos clientes são Zidane, Agüero e Messi. Crespo é conhecido internacionalmente por ter representado Messi em uma ação contra a Fifa, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Ele também esteve em casos como o doping de Paolo Guerrero. Além disso, Crespo foi um dos principais nomes entre a negociação de Neymar e Paris Saint-Germain em 2017. Foi ele quem depositou 222 milhões de euros dos franceses na conta do Barcelona na transferência do brasileiro. Vasco e Corinthians no Brasileirão Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (24), pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, portanto, será na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília). Essa é a primeira vez que o Ramón Díaz vai enfrentar o Cruz-Maltino desde que deixou o comando da equipe. O Timão é o 9° colocado com 44 pontos, um a mais que o clube carioca, que ocupa a 10ª posição com 43 pontos. No primeiro turno, o Vasco levou a melhor e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Lucas Piton e Sforza.

