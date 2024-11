Apesar do vice, Cruzeiro fecha Sul-Americana com quase R$ 30 milhões em premiação

O Cruzeiro sucumbiu diante de um Racing mais bem organizado em campo e perdeu por 3 a 1, em Assunção (PAR), na final da Sul-Americana. Apesar do vice, a Raposa fechou a participação no torneio continental com cerca de R$ 28,8 milhões de premiação. Esse montante é relacionado às cotas distribuídas pela Conmebol ao longo das fases do torneio continental.

Caso conseguisse o título, o clube poderia embolsar mais 6 milhões de dólares (R$ 32,6 milhões) e ultrapassar marca de R$ 50 milhões. Por outro lado, como ficou com o vice, a Raposa leva 2 milhões de dólares, cerca de R$ 10,8 milhões, pela presença na final.

Na fase de grupos, o clube acumulou 1,245 milhão de dólares, sendo 900 mil pelos jogos como mandante e 345 mil dólares pelas três vitórias conquistadas. Os valores, na cotação atual, somam no total cerca de R$ 6,7 milhões.

Após ser primeiro do grupo, o Cruzeiro teve direito a mais US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões) por chegar às oitavas de final. Depois de avançar sobre o Boca Juniors, ganhou mais de US$ 700 mil (R$ 3,8 milhões). Por fim, ao superar o Lanús, nas quartas, o clube levou mais 800 mil dólares (R$ 4 milhões).

Sequência da temporada

Agora, a equipe terá pela frente quatro rodadas do Campeonato Brasileiro para tentar uma vaga na próxima edição da Libertadores. No momento, a equipe mineira soma 47 pontos, na sétima colocação, entretanto vê diversos adversários bem próximos nesta briga.

