Juventude empata no finzinho e Cuiabá fica à beira do rebaixamento

Jogo do Juventude com o Cuiabá foi decidido no finzinho - (crédito: Asscom Dourado)

O Juventude se livrou por muito pouco de uma derrota neste sábado (23/11), em Caxias do Sul. Afinal, o Cuiabá estava ganhando por 1 a 0 até os 49 do segundo tempo, gol de |Matheus Alexandre. Torcedores já contavam com a vitória na casa do adversário, que faria o time respirar um pouco na tabela. Entretanto, Nenê bateu de primeira, após cruzamento de Erick Farias, e acertou o canto da baliza. O goleiro Walter ainda se esticou para tentar fazer a defesa. Mas não deu. E a 35ª rodada do Brasileirão terminou com 1 a 1 no no estádio Alfredo Jaconi.

Dessa forma, o Cuiabá chega aos 30 pontos, em penúltimo lugar, e está praticamente rebaixado. Só pode cheghar aos 39 pontos e o primeiro fora do Z4 já tem 38, o Fluminense. Já o Juventude vai a 39 pontos, em 15º lugar, e está apenas dois pontos à frente do primeiro time dentro do Z4, o Criciúma, que tem 37.

Primeiro tempo equilibrado:

A etapa inicial foi equilibrada. O Juventude teve 56% de posse de bola, enquanto o Cuiabá ficou com 44%. Mas ambos os times tiveram boas chances de gol. Afinal, tanto o time gaúcho como o matogrossense mandaram a bola na trave do adversário. Primeiro, aos 15 minutos, o lateral Ewerthon, do Juventude, cruzou rasteiro e o volante Jadson dominou e chutou. Entretanto, a bola acertou a trave direita do goleiro Walter. Já aos 33 foi o arqueiro Gabriel, do Cuiabá, que tomou o susto, pois Clayson chutou com efeito e a bola fez uma curva. Porém, também acabou batendo na trave.

Segundo tempo termina com dor de cabeça para o Cuiabá

O Cuiabá abriu o placar aos 29′ da etapa final, num lance que começou com o atacante Clayson. Ele dominou pela esquerda e cruzou rasteiro, dando chance para Matheus Alexandre aproveitar e mandar para a rede do Juventude. Foi o primeiro gol dele neste ano. Dois minutos depois, o técnico Fábio Matias decidiu mexer no time. Tirou Lucas Barbosa, o artilheiro da equipe na temporada, para colocar Diego Gonçalves em campo. Pouco depois, trocou o lateral Ewerthon pelo meia Jean Carlos. Tudo parecia se encaminhar para a vitória quando Nenê marcou no finzinho da partida. Jogadores do Cuiabá ainda alegaram impedimento, mas, na revisão do lance, o árbitro manteve o gol.

JUVENTUDE 1X1 CUIABÁ

35ª rodada do Brasileirão 2024

Data: 23/11/2024

Local: Alfredo Jaconi – Caxias do Sul/RS

JUVENTUDE: Gabriel; Ewerthon (Jean Carlos, 36’/2ºT), Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Luis Mandaca (Nenê 15’/2ºT); Edson Carioca (Erick, 37’/1ºT), Lucas Barbosa (Diego Gonçalves 31’/2ºT) e Gabriel Taliari (Gilberto, intervalo). Técnico: Fabio Mathias

CUIABÁ: Walter; Bruno Alves, Marllon, e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Filipe Augusto (Lucas Mineiro 20’/2ºT) , Fernando Sobral (Denilson 20’/2ºT) e Ramon; Clayson (David, 47’/2ºT), Pitta e Derik Lacerda(Jonathan Cafu 23’/1ºT) . Técnico: Bernardo Franco

Gols: Matheus Alexandre (29’/2ºT) (0-1), Nenê (49’/2ºT) (1-1)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Filipe Augusto, Jonathan Cafu , Bruno Alves (CUI),

Cartões vermelhos:

