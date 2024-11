Artur Jorge lamenta empate do Botafogo e define ‘final’ o Palmeiras

Artur Jorge em coletiva após empate do Botafogo com Vitória - (crédito: Reprodução/Botafogo TV)

O Botafogo tropeçou contra o Vitória no Nilton Santos na noite deste sábado (23) e viu o Palmeiras assumir a liderança do campeonato. As equipes tem o mesmo número de pontos, mas o clube paulista tem uma vitória a mais. A próxima partida no Campeonato Brasileiro é justamente entre o Alvinegro e o Verdão.

Dessa forma, o técnico Artur Jorge lamentou o resultado da equipe carioca, mas garantiu que já ficou para trás e que o espírito para o próximo jogo é de ‘final’.

“Nos custa muito fazer mais um jogo deste e não ter uma vitória. O que fica é o resultado final, não há muito mais do que falar. Sentimos como peso maior o fato de tentarmos, procurarmos e não conseguirmos ganhar. É uma realidade que precisamos conviver. A essa altura, estamos com os mesmos pontos do nosso rival. Iremos para o jogo da próxima jornada como uma final. Esse é o espírito que temos que olhar para frente porque não há nada mais que possamos fazer para trás”, disse.

Esse é o terceiro empate consecutivo do Alvinegro na competição, ou seja, o terceiro jogo seguido sem vitória. Antes, a equipe também empatou com Cuiabá no Nilton Santos e com o Atlético Mineiro fora de casa.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam na terça-feira (26), pela 36° rodada do Brasileirão. A partida será no Allianz Parque. Tanto o Alvinegro quanto o Verdão estão com 40 pontos na tabela. No entanto, o clube paulista tem uma vitória a mais e está na liderança da competição.

