São Paulo e Atlético empatam. Paulinho e Lucas Moura se destacam

São Paulo e Atlético-MG jogaram na noite deste sábado um clássico com dois tempos bem distintos. Nos primeiros 45 minutos, houve muitas emoções, com um jogo equilibrado e o placar de 2 a 2. No segundo tempo, no entanto, o confronto foi marcado por faltas, muitos amarelos e um duelo truncado. Assim, o placar do primeiro tempo não se alterou nesta partida válida pela rodada 35 do Brasileirão, no Morumbi. O Galo abriu 2 a 0, com gols de Paulinho: o primeiro aos 35 segundos (o mais rápido do Brasileiro) e outro aos 19. O São Paulo, por sua vez, buscou o empate com gols de Fausto Vera (contra) e André Silva.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 59 pontos e permanece em sexto lugar. Sya chance de título acabou. Mas o time garantiu sua presença na Libertadores-2025, pelo menos nas fases eliminatórias. Por outro lado, o Atlético, com 44 pontos, ocupa o décimo lugar, a três pontos do Cruzeiro, que é o primeiro time dentro do G7.

Quatro gols no primeiro tempo

O primeiro tempo foi, sem dúvida, um dos mais emocionantes desta edição do Brasileirão. Assim que a bola rolou, o jogo já começou quente. Paulinho tocou para Hulk, que arriscou um chute no travessão. Na sobra, Paulinho apareceu e mandou para a rede isso com 35 segundos de bola rolando. Após três minutos de análise no VAR, o gol foi validado. Em seguida, o São Paulo tentou equilibrar a partida, mas sofreu mais um gol. Numa falta pela esquerda, Hulk fez o cruzamento perfeito, e Paulinho cabeceou para ampliar: 2 a 0.

No entanto, o São Paulo não se abateu. Pouco depois, reagiu e se manteve vivo na partida. Após um escanteio, Fábio Vera tentou cortar, mas acabou marcando um gol contra. Depois, foi a vez de Everson brilhar, defendendo duas finalizações difíceis e André Silva mandou uma na trave. Nos acréscimos, Lucas Moura fez uma grande jogada e encontrou André Silva dentro da área. O atacante não desperdiçou a oportunidade e, com um chute preciso, colocou 2 a 2 no placar. E o time da casa quase virou: Luiz Gustavo mandou uma na trave.

Vermelho para Mariano

Após o apito do juiz para o intervalo, os jogadores do Galo reclamaram da não marcação de um pênalti, após bola na mão de Luciano. O lateral Mariano, que estava no banco, reclamou com maior veemência e acabou expulso.

São Paulo e Atlético em segundo tempo truncado

O São Paulo foi superior, mas sem grande sucesso diante da boa marcação. Um chute de André Silva foi defendido por Everson, e pouco mais aconteceu. Parecia que as equipes estavam cansadas do primeiro tempo elétrico e sentiam o frio paulista. O que se viu foi um jogo truncado, com muitas faltas e cartões amarelos em profusão. E nada de gols. Enfim, as maiores emoções ficaram restritas ao primeiro tempo.

O fato triste ficou com o atleticano Zaracho. Ele entrou no intervalo na vaga de Bernard. Mas teve uma séria lesão muscular aos 25. Assim, saiu para a entrada de Otávio. Zaracho estará fiora da final da Libertadores, no sábado (30) contra o Botafogo.

SÃO PAULO 2X2 ATLÉTICO-MG

Brasileirão-2024 – 35ª rodada

Data: 23/11/2024

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Rafinha (Rafinha, 37’/2ºT); Luiz Gustavo, e Alisson (Marcos Antonio, 24/2ºT); Lucas Moura, Luciano (Wellington Rato, 24’/2ºT) e Ferreirinha (William Gomes, 30’/2ºT); André Silva (Michel Araújo, 37’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

ATLÉTICO-MG: Everson; Battaglia, Júnior Alonso e Lyanco; Saravia, Fausto Vera, Bernard (Zaracho, no Intervalo, e depois, Otávio, 25’/2ºT) e Igor Gomes (Paulo Vitor, 20’/2ºT) ; Hulk (Vargas, 37’/2ºT) e Paulinho (Deyverson, 38’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito.

Gols: Paulinho, 35 segundos do 1ºT (0-1); Paulinho, 18’/1ºT (0-2); Fausto Vera, contra, 23’/1ºT (1-2); André Silva, 45’/2ºT (2-2)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Igor Vinícius, Ruan, Luciano, Luís Zubeldía (SAO), Lyanco, Sarávia, Diego Milito, Sarávia (ATL)

Cartões vermelhos: Mariano (no banco do Atlético, no Intervalo)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.