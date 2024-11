F1: Norris não ameaça e Verstappen fatura o tetra mundial no GP de Las Vegas

Verstappen garantiu o tetracampeonato mundial no GP de Las Vegas e empatou com Prost e Vettel na lista de maiores campeões da F1 - (crédito: Getty Images via AFP)

A Fórmula 1 viveu a era de Fangio, de Senna, de Schumacher, de Vettel, de Hamilton e agora há um novo nome para ostentar o status de dominante na categoria: Max Verstappen. O holandês da Red Bull terminou em quinto lugar no Grande Prêmio de Las Vegas, na madrugada deste domingo (24/11), e, mesmo fora do pódio, somou pontos suficientes para conquistar o tetracampeonato mundial com duas etapas de antecedência, sacramentando de vez uma dinastia na elite do automobilismo. Quem venceu a corrida foi George Russell, em dobradinha da Mercedes com Lewis Hamilton em segundo lugar, e Carlos Sainz, da Ferrari, em terceiro. Outro postulante ao título, Lando Norris terminou em sexto.

Imparável nos últimos anos, Verstappen colheu os frutos do início de 2024 avassalador, com sete vitórias nas dez primeiras provas da temporada. Mesmo quando o cenário ficou mais complicado para o holandês, principalmente com a queda de desempenho da Red Bull após a etapa da Áustria, a liderança no campeonato jamais foi realmente ameaçada. Quando mais esteve em risco, Max encaminhou o tetra com uma performance de gala no Brasil, largando em 17º e escalando o pelotão inteiro até a vitória em Interlagos.

“Foi uma longa temporada, começamos muito bem, mas depois tivemos um período difícil. Conseguimos seguir melhorando como equipe e estou orgulhoso de todos. Sou quatro vezes campeão mundial! Nunca pensei que isso fosse possível. Eu estava feliz só de estar na Fórmula 1, de ter algumas vitórias e pódios, o que já é muito difícil de conseguir. Tivemos alguns anos difíceis, mas tentamos, o carro melhorou muito e conseguimos. Estou orgulhoso”, comemorou o tetracampeão.

Com oito vitórias e 13 pódios na temporada, que ainda tem mais duas corridas pela frente, Verstappen construiu a campanha que o elevou ao patamar de lendas do esporte. Dono de quatro troféus de campeão mundial, ele empatou com Alain Prost e Sebastian Vettel na lista de maiores vencedores da Fórmula 1, atrás apenas de Juan Manuel Fangio, com cinco, e a dupla Michael Schumacher e Lewis Hamilton, ambos com sete. Além disso, também se uniu à lista seleta de campeões em quatro anos consecutivos. Dos seis citados, apenas Prost não alcançou o feito.

A corrida em Las Vegas

O principal holofote da prova no circuito de rua da Cidade do Pecado era a chance de título de Max, mas quem roubou a cena foi George Russell. Começando na pole position, o britânico mal pôde ver os adversários e disparou na frente em uma prova de poucas emoções para vencer pela segunda vez no ano, a terceira da carreira. Outro destaque foi Lewis Hamilton, que começou em décimo e, apesar de um pit stop ruim, conseguiu boas ultrapassagens e terminou em segundo. O resultado foi a 60ª dobradinha da Mercedes na F1.

Verstappen chegou a figurar por uma chance de pódio, mas cruzou a linha de chegada na mesma posição de largada, em quinto. Mesmo assim, o resultado foi suficiente após uma corrida apagada de Lando Norris. O britânico da McLaren era o único piloto vivo na disputa e, para manter a chance de título, não podia ficar atrás do holandês, mas sequer deu demonstrações de que poderia terminar em uma posição melhor que o sexto lugar conquistado.

A Fórmula 1 continua já na próxima semana, para o GP do Qatar, no Circuito Internacional de Losail, com largada marcada para às 13h de domingo (1/12). Depois, o encerramento da temporada será em Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina, às 10h do dia 8 de dezembro.

Apesar do mundial de pilotos já estar resolvido, a briga segue boa no campeonato de construtores. A McLaren permanece na frente com 608 pontos, mesmo após a performance ruim em Las Vegas, enquanto a Ferrari vem logo atrás com 584. Um pouco mais distante, a Red Bull está em terceiro, com 555. Na parte de baixo do pelotão, Haas (50), Alpine (49), RB (46) e Williams (17) brigam por pontos preciosos antes do fim do ano.

Resultado

1. George Russell (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Max Verstappen (RBR)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Nico Hulkenberg (Haas)

9. Yuki Tsunoda (RB)

10. Sergio Pérez (RBR)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Kevin Magnussen (Haas)

13. Guanyu Zhou (Sauber)

14. Franco Colapinto (Williams)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Liam Lawson (RB)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Valtteri Bottas (Sauber)

19. Alexander Albon (Williams) - ABANDONOU

20. Pierre Gasly (Alpine) - ABANDONOU