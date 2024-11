Zubeldía fica na bronca com empate, mas valoriza vaga na Liberta

Após o empate do São Paulo em 2 a 2 com o Atlético-MG, o treinador Luis Zubeldía mostrou descontetamento. Afinal, o Tricolor tropeçou em casa. O time do Morumbis saiu atrás, sofrendo dois gols de Paulinho. No entanto, buscou a igualdade com gols de Fausto Vera (contra) e André Silva. No entanto, ele ficou na bronca por achar que os mandantes criaram mais do que os visitantes.

“Por um lado damos valor por termos começado mal e de maneira merecida, jogando bem, em bloco, ofensivo, gerando situações de gol, chegamos ao empate, mas ficamos com bronca, pois construímos muito e não saímos com os três pontos”, comentou Zubeldía.

Por outro lado, o treinador do São Paulo valorizou a vaga na Libertadores de 2025. O Tricolor, mesmo que perca todas as partidas até o final do ano, começará a competição na primeira fase. Já em caso de vitórias, a equipe comandada por Zubeldía já poderá estrear na fase de grupos.

“Com esse ponto já nos garantimos na pré-Libertadores, é bom para o clube. Quero que o São Paulo jogue muitas copas internacionais, a Libertadores, enfim. Pode ser o ano do São Paulo na Libertadores em 2025”, acrescentou o treinador.

Aliás, o São Paulo completará 20 anos sem título da Libertadores em 2025. Enquanto o ano não vira, o Tricolor se prepara para os três últimos compromissos do Brasileirão-2024. Desse modo, o time de Zubeldía irá pegar o Grêmio (F). Juventude (C) e Botafogo (F).

O São Paulo está em sexto no Brasileirão, com 59 pontos, três pontos atrás do Inter e 12 acima do Cruzeiro, que ainda jogam na rodada. Assim, o Tricolor garante ao menos a sexta colocação.

“Agora é trabalhar muito para terminar o ano bem e começar a próxima temporada melhor ainda”, concluiu o treinador argentino.

