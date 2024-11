Corinthians x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Em um confronto direto na busca por uma vaga na próxima Libertadores, Corinthians e Vasco medem forças neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Nesse sentido, o confronto acontece pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro em uma reta final que promete ser eletrizante. Na classificação, o Timão vive ótimo momento na temporada, com cinco triunfos consecutivos. Assim, alcançou a marca de 44 pontos, na 9ª posição, que fez a equipe se afastar do Z4 e sonhar com a competição continental. O Cruz-Maltino, por sua vez, perdeu as últimas três partidas e segue com 43 pontos, na 11ª colocação.

A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 14h30. A Jornada Esportiva começa com um esquenta sob o comando de Christian Rafael, que também estará com a narração

Este Corinthians x Vasco ainda conta com os comentãrios de Diogo Martin e as reportagens de Rogério Souza. Para não perder nada deste clássico entre times com torcidas gigantescas em todo o Brasuil, basta clicar na arte acima.

