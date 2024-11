Vitória maiúscula: Leila Pereira é reeleita no Palmeiras com votação elástica

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi reeleita para um novo mandato à frente do clube. Assim, ela estará no comando do Verdão por mais três anos. A posse será no dia 15 de dezembro. O resultado saiu neste domingo (24/11) após votação na assembleia de sócios. Dessa forma, a vitória da mandatária foi ampla: 2.295 votos contra 858 do candidato Savério Orlandi, da Chapa “Palmeiras Minha Vida É Você”.

Formada em Jornalismo e Direito, Leila Pereira é natural de Cambuci, pequena cidade de 15 mil habitantes no noroeste do estado do Rio de Janeiro, a 295 km da capital carioca. Ela tem influência no Palmeiras desde 2015, quando começou a patrocinar o clube, ao lado do marido Roberto Lamacchia. Em 2017, ela se tornou conselheira e, quatro anos depois, foi reeleita, abrindo caminho para a candidatura à presidência do Verdão. Desse modo, ela foi candidata única, aprovada por 1.897 dos 2.141 votantes na assembleia do clube.

Com Leila Pereira no Palmeiras, o clube já alcançou a marca de 33 títulos. O mais recente foi o Campeonato Paulista, em 20/11, num disputa de pênltis sobre o rival Corinthians.

E o Palmeiras está na liderança do Campeonato Brasileiro, brigando principalmente com o Botafogo pelo caneco. Os dois times se enfrentam na terça-feira (26/11). Será que vem mais um título por aí?

Planos de Leila Pereira para nova fase

Para a nova fase Leila tem planos definidos, que seguem a sua linha filosófica sobre o futebol. Ela quer contratar 3 ou 4 reforços. Entretanto, já deixou claro que não quer grandes astros midiáticos. Descartou Neymar , por exemplo, com uma frase curta e direta: “O Palmeiras não é Departamento Médico”.

Da mesma forma, descartou Gabriel Jesus e Gabigol.

“Esqueçam estrelas. A grande estrela do Palmeiras é o elenco. Não acredito em ídolos. O que ganha campeonatos é o time. Entendo que o torcedor possa não gostar, mas essa é a realidade”.

Leila pretende renovar o contrato de Abel Ferreira – que termina no fim de 2025 – para que ela permaneça no Palmeiras até 2027. Além disso, ela quer concluir uma reforma na Academia de Futebol e transferir o futebol feminino de Vinhedo/Jundiaí para a Arena Barueri (jogos) e CT na cidade (treinos). Já sobre o departamento de Marketing, Leila mantém a confiança no diretor Everaldo Coelho para a negociação de patrocínios. Semanas atrás, a mandatária já havia declarado que suas próprias empresas não vão mais patrocinar o Palmeiras.

A presidente reeleita também planeja algumas melhorias na área social do clube, com climatização das piscinas, criação de uma segunda sauna e reforma do anexo.

