Wesley comanda goleada do Internacional sobre o Bragantino

Internacional goleia o Bragantino e sonha com título do Brasileirão

Roger Machado afirmou que o Internacional poderia brigar pelo título, e o time correspondeu às expectativas em campo. Neste domingo (24), o Colorado não tomou conhecimento do Bragantino e goleou por 4 a 1, em duelo disputado no estádio Beira-Rio. Destaque para a atuação brilhante de todo o sistema defensivo, que foi crucial para o resultado. A vitória mantém as ambições do Colorado vivas, alimentando o sonho da taça. Aliás, a equipe chegou a 16 partidas sem derrotas na competição.

Logo aos quatro minutos, Alan Patrick abriu o placar em cobrança de pênalti. No entanto, ainda no primeiro tempo, Juninho Capixaba empatou com uma bela cabeçada no primeiro poste. O Internacional reagiu rapidamente e voltou a liderar o placar em jogada de Bruno Gomes, que cruzou rasteiro para Borré marcar. Na etapa final, Wesley e Wanderson ampliaram, garantindo a goleada e fazendo o torcedor gaúcho sonhar ainda mais alto com o título.

Desse modo, com o resultado, o Internacional chegou aos 65 pontos e assumiu, provisoriamente, a terceira colocação. A equipe está cinco pontos atrás do líder Palmeiras e do vice-líder Botafogo. Já o Bragantino, em situação delicada, ocupa a 18ª posição com apenas 37 pontos somados na tabela.

Primeiro tempo com destaque para Alan Patrick e Borré

Logo aos quatro minutos, o Internacional teve um pênalti a seu favor. O maestro da equipe, Alan Patrick, assumiu a cobrança e abriu o placar. Isso obrigou o Bragantino a sair para o jogo, e o empate veio em uma linda cabeçada de Juninho Capixaba. Com o controle da posse de bola e pressionando, o time gaúcho voltou a ficar na frente em uma bela jogada de Bruno Gomes para Borré, que finalizou sem chances para Cleiton: 2 a 1

Virou goleada do Internacional no segundo tempo

O que já era bom ficou ainda melhor. Na segunda etapa, o Internacional praticamente não foi ameaçado e transformou o 2 a 1 em goleada. Wesley marcou o terceiro gol ao aproveitar um cruzamento de Wanderson na primeira trave. Pouco depois, o próprio Wanderson fechou o placar, para a alegria dos torcedores colorados que lotaram o Beira-Rio

Próximos passos das equipes

O Colorado volta a campo no domingo (1º), quando enfrentará o Flamengo no estádio do Maracanã, às 16h (horário de Brasília). Já o time de Bragança Paulista jogará contra o Cruzeiro no Mineirão, no mesmo dia, às 18h30

INTERNACIONAL 4 X 1 BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro — 35ª rodada

Data: 24/11/2024–Domingo

Local: Arena Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público e Renda: Não divulgados

Gols: Alan Patrick, 3’/1ºT (1-0); Juninho Capixaba, 19’/2ºT (1-1); Borré, 27’/1ºT (2-1); Wesley, 40’/2ºT (3-1); Wanderson, 42’/2ºT (4-1);

INTERNACIONAL: Rochet, Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando (Luis Otávio, 36’/2ºT), Bruno Henrique (Rômulo, 16’/2ºT) Bruno Tabata (Gabriel Carvalho, 16’/2ºT) Alan Patrick (Wanderson, 39’/2ºT) Wesley e Borré (Enner Valencia, 28’/2ºT) Técnico: Roger Machado

BRAGANTINO: Cleiton, Jadsom Silva, Pedro Henrique, Eduardo Santos (Luân Candido, 27’/2ºT) Juninho Capixaba, Matheus Fernandes (Vitinho, 27’/2ºT) Lucas Evangelista, Lincoln (Vitinho Mota, 14’/2ºT) Jhon Jhon, Eduardo Sasha (Raul, 35’/2ºT) e Vinicinho (Henry Mosquera, 15’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões Amarelos: Borré, Bruno Henrique (INT); Juninho Capixaba (BRA)

Cartões Vermelhos:



