Destaque contra Vasco, Garro vibra com ‘salto’ do Corinthians no Brasileirão

Garro festeja bom momento do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians não só deixou o risco de rebaixamento no passado, como passou a mirar uma vaga na Copa Libertadores da América 2025. Aliás, para o autor de dois dos três gols da vitória por 3 a 1 sobre o Vasco, Rodrigo Garro, o Timão agora está se aproximando do lugar que realmente o pertence. A equipe de Ramón Díaz figura na nona colocação do Brasileirão com os mesmos 47 pontos do Cruzeiro – sétimo lugar.

“Fizemos um bom jogo, com um rival difícil. Merecíamos terminar a última parte do ano dessa maneira, merecíamos como grupo, equipe, e pessoalmente é um momento lindo que estou passando.Estou com um bom trabalho no dia a dia, ajudando a equipe a fazer o melhor”, e completou:

“Temos jogadores de muita hierarquia, todos que jogam vão fazer o melhor. Hoje não jogaram Memphis, Yuri, mas quem entrou também faz parte da lista de jogadores que toda equipe quer. Muito feliz pelo momento que estamos vivendo e é aí onde o Corinthians tem de estar”, celebrou Garro após tarde memorável.

Garro participou dos três gols da vitória do Corinthians, na tarde deste domingo (24), na Neo Química Arena. O argentino serviu Gustavo Henrique aos 11 minutos de partida e depois marcou duas vezes, aos 15′ e 24′. O Vasco diminuiu com Puma Rodríguez no final do duelo, aos 76′.

Corinthians no Brasileirão

O Timão não sente o gosto amargo da derrota no Brasileirão desde o dia 29 de setembro, quando perdeu o clássico para o São Paulo por 3 a 1, no MorumBis. De lá para cá, o Corinthians conquistou 19 pontos de 21 disputados – ou seja, seis vitórias e um empate.

Os números ofensivos e defensivos também deram um salto nesse retrospecto recente. Isso porque o Corinthians marcou 17 gols e sofreu sete nos últimos sete jogos. O recorte fez com que o time parasse de se preocupar com a parte inferior da tabela e começasse a mirar objetivos maiores.

Restam três compromissos para o Corinthians tentar a sonhada vaga no torneio continental. O próximo, contra o Criciúma, está marcado para o sábado (30), Estádio Heriberto Hulse. Depois, o Alvinegro paulista encara Bahia e Grêmio pela 37ª e 38ª rodada do Brasileirão respectivamente.

