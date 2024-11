Torcida do Vasco divide opiniões nas redes sociais após demissão de Paiva

Torcida fica dividida com saída de Rafael Paiva no Cruz-Maltino - (crédito: Foto: Leandro Amorim/CRVG)

O Vasco chegou à sua quarta derrota seguida no Brasileirão. Neste domingo (24), foi superado pelo Corinthians, em Itaquera, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao perder de 3 a 1. O resultado levou à demissão do técnico Rafael Paiva.

O técnico, que estava no Sub-20 do Cruz-Maltino, assumiu o Vasco em duas ocasiões: primeiro, após a saída de Ramón Díaz, e, na segunda vez, com a demissão de Álvaro Pacheco. No entanto, a demissão de Paiva dividiu a opinião dos torcedores vascaínos nas redes sociais.

Afinal, Rafael Paiva tirou o time da zona de rebaixamento e o levou até as semifinais da Copa do Brasil, algo que não acontecia desde 2011, quando conquistou o título. O Vasco atingiu os 43 pontos, mas não vence há quatro jogos e vê a briga por Libertadores distante. Assim, quem defende Paiva precisa enaltecer seus feitos e criticar os dirigentes, entre eles Pedrinho, enquanto quem critica fala abertamente sobre as escolhas do agora ex-técnico.

Números de Rafael Paiva no Vasco

Rafael Paiva comandou a equipe em 35 partidas, obteve 13 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Com sua saída, quem deve assumir o comando é Felipe Loureiro, atual diretor técnico do Vasco. –

Eu entendo os motivos e até concordo com a demissão do Rafael Paiva. Mas o Vasco tem que estar ciente que ele é só a ponta do iceberg nos problemas do futebol. — Tiago Brandão (@Tiagobrandao_8) November 24, 2024

Pior que não duvido que o Paiva seja demitido, o Felipe assume, o Vasco vence o lanterna e vai ter gente se iludindo com isso. Eu quero o Felipe bem longe do Vasco, tem competência nenhuma de exercer qualquer cargo. — Dede Sousa (@Dedee_luiz94) November 24, 2024

ótimo, Rafael Paiva ta fora. agora e o resto? os que realmente importam. cadê o diretor de futebol? cadê o presidente se posicionando? fazer um trabalho medíocre e só aparecer para crucificar o interino, que foi o máximo que conseguiram manter, é confortável demais. — giulia (@giuliiadias) November 24, 2024

O Rafael Paiva reviveu o Galdames como titular no Vasco da Gama. Se isso não é motivo para demissão imediata, eu não sei mais o que é. Corinthians 3 x 0 Vasco. pic.twitter.com/Hb0HKrHbuS — O Almirante (@oalmirante_) November 24, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.