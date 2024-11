Textor troca mensagens com Bruninho Samudio, goleiro do Botafogo: ‘Quero ver seus jogos em breve’

John Textor troca mensagens com Bruninho Samudio, goleiro do Sub-14 do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/BFR)

O goleiro do Botafogo Sub-14, Bruninho Samudio, recebeu uma mensagem mais que especial previamente à decisão contra o Flamengo pelo Campeonato Metropolitano. Trata-se de um incentivo de John Textor – dono da SAF Alvinegra -, que ainda prometeu assistir a um jogo do jovem em breve. Contudo, o clube de General Severiano perdeu o clássico de ida contra o arquirrival, no Nilton Santos, por 2 a 0.

Apesar do incentivo para decisão contra o Flamengo, Textor e Samudio vêm trocando mensagens há um tempo via direct no Instagram. Bruninho usa o Google Tradutor para conseguir se comunicar com o empresário norte-americano.

“Não tenho certeza se você sabe disso, mas vim para o futebol por causa do meu amor pelo futebol da Academia. Vou gostar de ver um de seus jogos em breve! Você joga no Sub-14? Tudo de bom, Textor”, escreveu o empresário.

Em sua resposta, Bruninho mencionou sobre como o futebol pode ser apaixonante e concluiu: “Será uma honra [recebê-lo em seus jogos]”. O youtuber Cartolouco exibiu a troca de mensagens em um vídeo especial sobre a rotina de Samudio e sua avó, Sônia Moura, no Rio de Janeiro.

Bruninho Samudio

Filho de Eliza Samudio, Bruninho decidiu seguir carreira no futebol e atua como goleiro. O jovem de 14 anos assinou com o Botafogo em julho deste ano e mudou toda vida para poder se dedicar à rotina em clube grande do eixo.

O jovem goleiro conta com equipe técnica e multidisciplinar no Botafogo, além de receber salário e ajuda de custo com moradia. Bruninho também recebe auxílio de estudos e cursa o nono ano do ensino fundamental em uma escola particular do Rio de Janeiro.

Flamengo x Botafogo

O clássico de ida da final da Taça Rio Sub-14 terminou com vitória rubro-negra no Estádio Nilton Santos. Com gols de Davi Fraga e Marcos Pierre, o Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 0 e largou na frente na decisão. O duelo de volta está marcado para o próximo fim de semana, no CT das Vargens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.