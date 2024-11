Novorizontino perde em Goiânia. Vai seguir na Série B em 2025

O Novorizontino, restando três rodadas para o fim da Série B, estava na vice-liderança e precisava de três pontos para avançar à elite. Mas empatou com o Operário e depois com o Paysandu. Assim, entrou em terceiro lugar neste domingo, 24/11, para o jogo com o Goiás, em Goiânia, na Serrinha, precisando vencer para não depender de combinações. Com o desenrolar dos outros jogos e o empate do Ceará com o Guarani, o time caiu para quarto, mas ainda assim subiria. Contudo, aos 39 do segundo tempo, levou um gol dos goianos, de Paulo Baya. Goiás 1 a 0.

Dessa forma, o Novorizontino, que ficou no G4 todo o returno da Série B, morreu na praia. Teve os mesmos 64 pontos do Ceará, mas como teve 18 vitórias contra 19 dos cearenses, levou a pior. Assim, sobem Santos (campeão, 68 pontos), Mirassol (67), Sport (66), além do Ceará. O Novorizontino terminou em 5º.

Novorizontino se fecha no 1º tempo

Em Goiânia, o Novorizontino, ciente de que era o time com o rival mais complicado (fora de casa, contra um Goiás que vinha de seis vitórias seguidas), tratou de se fechar. Durante o primeiro tempo, ficou mais na defesa, com pouca posse de bola. Aos 40 minutos do primeiro tempo, tinha finalizado uma vez, contra oito finalizações do Goiás, que deu muito trabalho para o goleiro Jordi, que fez pelo menos três boas defesas.

Paulistas ousam no 2º tempo

No segundo tempo, o Novorizontino voltou mais ofensivo e teve uma grande chance aos 15 minutos. Em cruzamento, Newton Pessoa cabeceou, a bola resvalou na zaga e Tadeu fez uma defesa sensacional, na linha. No rebote, a zaga rejeitou. O Novorizontino chegou a reclamar de pênalti (braço na bola), mas o juiz nada deu.

Goiás vence

O jogo seguiu lá e cá. Se o Goiás teve a chance em chute de Sander para defesa de Jordi, Neto Pessoa recebeu um passe de Rodolfo e, livre como na pequena área, pela esquerda, isolou. Era gol certo do Novorizontino. Contudo, aos 37 minutos, o Goiás fez o gol. Após cruzamento de Diego, a zaga rechaçou, mas a sobra ficou com Paulo Baya, que bateu e fez Goiás 1 a 0.

Naquele momento, o empate classificaria o Novorizontino, e o time se lançou ao ataque. Waguininho e Rodolfo tiveram chances, mas erraram.

