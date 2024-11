Volante improvisado de lateral é o trunfo da ascensão do Inter

A criatividade na busca por solução para uma posição carente no futebol brasileiro é um dos trunfos do técnico Roger Machado na ascensão do Internacional no Campeonato Brasileiro. Líder disparado do segundo turno da Série A depois da goleada por 4 x 1 contra o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, o time colorado é o terceiro colocado, a cinco pontos dos líderes Palmeiras e Botafogo a três rodadas do fim da maratona pelo título. Em jejum desde 1979, o clube gaúcho não perde há 16 partidas e tem três confrontos diretos contra Flamengo, Botafogo e Fortaleza.

Um dos segredos do sucesso do Inter é a descoberta de um lateral-direito. Em tempos de escassez de talento no setor no Brasil e no mundo da bola, Roger Machado tirou da cartola uma solução na bela arrancada colorada no Brasileirão. Ele transformou o volante Bruno Gomes em dono da "camisa 2". Ontem, ele deu assistência para o gol do centroavante Borré, o terceiro do Inter no triunfo pela 35ª rodada.

Bruno Gomes tem apenas 23 anos. Foi revelado pelo Vasco e passou pelo Coritiba antes de se firmar no segundo contrato com o Internacional. Volante de origem, o carioca destro de 1,75m virou solução para um problema detectado por Roger Machado.

Lateral dos bons, o técnico pediu à diretoria a contratação de um lateral-direito raiz depois da saída de Bustos. O clube fez a reposição com Braian Aguirre e Nathan. Os especialistas chegaram tarde demais. Insatisfeito com Igor Gomes no empate por 2 x 2 com o Athletico-PR, Roger Machado olhou para o banco e lançou Bruno Gomes na função no intervalo daquela partida.

De lá para cá, ele virou o dono da posição. Foram 16 partidas consecutivas escalado nesse papel. Além da adaptação fácil à lateral-direita até cumprir suspensão na partida contra o Vasco por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Bruno Gomes voltou ontem e entrega outra virtude moderna ao Internacional: a facilidade para auxiliar na construção pelo meio.

Uma declaração de Roger Machado é o batismo definitivo da reinvenção do volante. "Falei ao Bruno que ele virou um lateral e dos bons", elogiou. O pupilo aceitou: "O fato de o Roger ter atuado na posição ajuda bastante. Ele me deu não só dicas e instruções, mas principalmente, a confiança de que eu poderia ir bem naquele lado. E isso é fundamental para o desenvolvimento".