Flamengo x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações da final do Carioca Feminino

Flamengo e Fluminense retornam aos gramados na noite desta segunda-feira (25) para decidir o Campeonato Carioca Feminino 2024. As rivais empataram em 1 a 1 na ida e agora se enfrentam às 20h, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Em caso de nova igualdade no placar, o título da competição será definido nos pênaltis.

O clássico de ida aconteceu no sábado da semana passada, dia 16 de novembro, também no Luso-Brasileiro – Zona Norte do Rio. Jucinara abriu o placar da partida e colocou o Flamengo em vantagem, mas Keké empatou para o Fluminense no fim do jogo.

Onde assistir final do Carioca

Rubro-negros e tricolores poderão acompanhar o confronto pelo SporTV, na TV fechada, e nos canais dos clubes no Youtube. O Flamengo transmitirá pela FlaTV, enquanto o Fluminense pelo FluTV.

Como chega o Flamengo

Em busca do oitavo título estadual de sua história na categoria, o Fla defende invencibilidade na competição. A equipe soma sete vitórias e um empate em oito jogos disputados até a decisão. Vale destacar que as rubro-negras sagraram-se campeãs da última edição, em 2023, ao vencer o clássico contra o Botafogo.

E o Fluminense

As tricolores, em contrapartida, buscam título inédito do Carioca Feminino. O Fluminense chegou em outras três decisões, mas ficou no vice-campeonato entre 2019, 2020 e 2021. A equipe de Alessandro Duarte soma cinco vitórias, dois empates e duas derrotas nesta edição.

FLAMENGO X FLUMINENSE

Final Campeonato Carioca Feminino

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 25/11/2024, às 20h

FLAMENGO: Karol Alves; Fabi Simões, Daiane, Núbia e Jucinara; Monalisa, Djeni e Glaucia; Gisseli, Giovanna Crivelari e Cristiane. Técnico: Maurício Salgado.

FLUMINENSE: Letícia Bussatto; Karina, Yasmin Cosmann, Bruna Cotrim e Nath Rodrigues; Camila Pini e Patrícia Derrico; Kamilla, Lurdinha e Verônica; Carla Nunes. Técnico: Alessandro Duarte (auxiliar).

