Cano, do Fluminense, entra no Top 3 de artilheiros do Novo Maracanã

Quando o Fluminense passava por apuros diante do Fortaleza, Germán Cano voltou a ser decisivo e deixou tudo igual no empate por 2 a 2, no Maracanã. Um ponto que pode ser essencial na luta contra o rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro. Assim, o argentino, também, atingiu uma marca importante ao se tornar o terceiro maior artilheiro do estádio desde sua reforma, em 2013.

Dessa forma, o atacante igualou Bruno Henrique, do Flamengo, nesta disputa. No ano anterior, já havia superado Fred e assumido o primeiro lugar como principal goleador do Tricolor no local. Atualmente, Pedro, também do Rubro-negro, soma 93 gols e lidera a lista.

O atacante tricolor, então, soma 55 gols e também está atrás de Gabigol. O ídolo do Flamengo, que irá deixar o clube e acertar com o Cruzeiro para a próxima temporada, tem 81 gols, no momento.

Além disso, entre os maiores artilheiros estrangeiros do Novo Maracanã, Cano aparece isolado com 55 gols, contra 46 de Arrascaeta, e 20 de Jhon Arias, também do Fluminense.

Por fim, com o empate, os comandados do técnico Mano Menezes aumentaram a vantagem para Criciúma e Red Bull Bragantino para um ponto (38 x 37) e seguem fora do Z4. Nesta terça-feira, aliás, às 19h (de Brasília), o Tricolor mede forças justamente contra o Tigre e pode aumentar a diferença para quatro pontos em caso de vitória, no Maracanã.

Artilheiros do Novo Maracanã 1. Pedro (Flamengo e Fluminense) — 93 gols

2. Gabigol (Flamengo e Santos) — 81 gols

3. Cano (Fluminense e Vasco) — 55 gols

3. Bruno Henrique (Flamengo e Santos) — 55 gols

5. Arrascaeta (Cruzeiro e Flamengo) — 46 gols