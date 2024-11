??dolo, Felipe deve comandar o Vasco nas últimas três rodadas do Brasileirão

Um dos maiores ídolos do Vasco, Felipe era um verdadeiro maestro dentro das quatro linhas. Fora delas, decidiu ser treinador e teve passagens por clubes como Bangu e Confiança (SE). Agora, ocupa o cargo de diretor-técnico do clube do coração e deve ter a tarefa de assumir o comando nas três partidas que restam para encerrar a temporada. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o treinador Rafael Paiva não resistiu à sequência de resultados negativos, sobretudo com o fraco primeiro tempo diante do Corinthians, na Neo Química Arena. A diretoria cruz-maltina optou pela mudança no comando mesmo antes do fim da competição. Essa foi a quarta derrota consecutiva da equipe (Botafogo, Fortaleza, Internacional e Timão).

Dessa forma, a tendência é que o presidente Pedrinho faça o anúncio sobre a presença interina de Felipe à beira do campo, em uma coletiva nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), em São Januário.

Além de Bangu e Confiança (SE), o ex-atleta teve experiências à frente de Tigres e Volta Redonda e já havia se colocado à disposição do mandatário. Nas últimas três rodadas, o Vasco enfrenta o Atlético-GO (em casa), o Atlético-MG (casa) e o Cuiabá (fora).

Por fim, vale recordar que Rafael Paiva assumiu o comando técnico, em junho, depois da saída do português Álvaro Pacheco. O treinador, portanto, fez 35 partidas, sendo 13 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.

