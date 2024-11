Flamengo notifica Internacional por débito referente à venda de Thiago Maia

O Flamengo ainda não recebeu valores proporcionais à venda de Thiago Maia ao Internacional, concretizada em junho deste ano. Nesse sentido, o Rubro-Negro decidiu cobrar o Colorado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, pela transação de 4 milhões de euros total.

Flamengo e Internacional fecharam um negócio de 4 milhões de euros, dividido em dez parcelas, pela venda de Thiago Maia. O Colorado deveria ter realizado o primeiro pagamento em agosto, no valor de 250 mil, mas não o fez. O Rubro-Negro notificou a cúpula gaúcha, mas, sem resposta, optou por levar o caso ao CNRD.

O Inter ainda deve arcar com outras duas parcelas em dezembro: uma no valor de 400 mil euros e outra de 50 mil euros. O restante do pagamento está previsto para ocorrer entre abril de 2025 e agosto de 2027. O Flamengo levará cerca de 2,85 milhões de euros (R$ 17,1 milhões) com o total da transação e 25% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Lille, da França, ficará com 1,15 milhão de euros (R$ 6,9 milhões) e a mesma porcentagem.

Cobrança por Thiago Maia

Quando questionada, a cúpula colorada evitou comentar sobre o assunto de forma mais clara e detalhada. A pauta foi levantada em coletiva de imprensa ao vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, na última sexta-feira (22).

“O Thiago Maia não sei dizer como está a situação atual. Temos cuidado. Não achamos legal ou correto dever, mas somos credores de muitos clubes e não viemos em público fazer debate ou cobrança. Até em momentos delicados ou falta de sensibilidade do que vivemos no RS. Somos sabedores, responsáveis. Não gostamos de dever e trabalhamos de forma muito séria”, respondeu.

CNDR

Criada em 2016 pela CBF, a CNDR tem como objetivo acelerar e encurta o caminho de acordos feitos no futebol brasileiro. Ou seja, o órgão serve para mediar e desfazer conflitos entre clubes com base nos estatutos e regulamentos da entidade e da FIFA. Antes de sua criação, tais decisões eram transferidas ao Poder Judiciário do Brasil.

O órgão julgará o pedido do Flamengo e, se considerar procedente, obrigará a realização do pagamento por parte do Internacional com multas e juros. O Colorado poderá sofrer transfer ban em caso de não cumprimento da ordem.

