Botafogo viaja completo para São Paulo e Buenos Aires

Botafogo treinará no Colosso do Subúrbio antes de viagens

O Botafogo viajará completo para São Paulo e Buenos Aires. Nestas cidades, terá duas decisões pela frente, por Campeonato Brasileiro e Libertadores, respectivamente. Até os jogadores que não forem relacionados seguem com a delegação alvinegra para a semana mais importante na história do clube.

Nesta segunda-feira (25), o time alvinegro segue para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras, na terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, pela rodada 36 do Brasileirão. O Botafogo e o Verdão empatam nos 70 pontos, mas os paulistas ficam à frente nos critérios de desempate do torneio nacional.

Antes da viagem para São Paulo, porém, o time treina no Estádio Nilton Santos, onde, também, o técnico Artur Jorge concederá entrevista coletiva sobre a reta final da temporada.

Logo após a decisão contra o Palmeiras, o Botafogo segue direto para Buenos Aires, onde encara o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, no sábado (30), pela decisão da Copa Libertadores, torneio pelo qual o Glorioso busca um título inédito.

Assim, o Botafogo desembarca na capital portenha na quarta-feira (26), cumprindo as exigências da Conmebol. A entidade determina que os finalistas estejam na sede da decisão do torneio sul-americano quatro dias antes de a bola rolar.

