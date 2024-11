Neymar rebate crítica de Fred Bruno nas redes sociais: ‘Fanfarrão’

Neymar voltou a atacar nas redes sociais! Depois de ironizar Rodri por opiniões sobre Vini Jr., agora o astro se irritou com uma análise do jornalista Fred Bruno sobre seu impacto dentro e fora da Seleção Brasileira. O comunicador avaliou a figura do camisa 10 extremamente importante no que se refere às quatro linhas, mas simultaneamente complexa em decisões da vida privada.

“Eu admiro muito o Neymar dentro de campo, mas fora dele, ele tem escolhas questionáveis. Ele tem posicionamentos e não posicionamentos questionáveis. Chega época de copa do mundo, por exemplo, não vê só quem acompanha futebol ou que torce. Tem uma galera que torce contra o Neymar. Nosso melhor jogador, que quebrou todos os recordes, mas têm escolhas da vida dele, fora de campo, ruins”, respondeu em entrevista a Antônio Tabet.

Uma página do Instagram voltada a conteúdos de futebol repostou o trecho da entrevista, realizada em setembro, na última semana. A repercussão, porém, ganhou proporções inéditas no último domingo (24) após o comentário de Neymar na publicação.

“Esse aí é um fanfarrão”, escreveu Neymar nos comentários do post. O atleta ainda usou emojis de riso para ironizar a fala de Fred Bruno.

Veja vídeo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Top Fut | Sports (@topfutsport)

Repercussão

A análise de Fred, e o comentário de Neymar dividiram opiniões nas redes sociais. Uma parcela de amantes do futebol saíram em defesa do jornalista, enquanto outra compartilhou da mesma insatisfação do jogador com o comentário.

“Fred tomou cuidado para falar, teve respeito, e o Neymar fez birra. O melhor jogador do Brasil nos últimos anos, se tornou um dos caras mais mimados que já ficaram famosos na história do futebol”, escreveu um internauta.

Outro opinou: “O Twitter (X) está do lado do Fred. Ou seja, o Neymar está certo. Toda vez que esse site apoia alguém, o outro lado está certo na história. Levem isso para vida de vocês”.

parabens neymar vc acabou de provar o ponto do fred https://t.co/UO5K1FFPft — mabi (@riorsonwifey) November 25, 2024

Só para entender o que o Fred tem haver com as escolhas pessoas e privadas da vida do Neymar? Ele criticar o jogador ok , mas a vida pessoal dele não cabe a ninguém se meter, Fred foi péssimo nessa opinião. — fran ???????? (@Franamorpaz) November 25, 2024

Neymar na temporada

O astro do Al-Hilal disputava seu segundo jogo desde o retorno aos gramados, após a grave lesão que o tirou de campo por um ano, quando se machucou novamente. Neymar sofreu uma ruptura no tendão da coxa, que deve afastá-lo do futebol por quatro a seis semanas.

A nova lesão, inclusive, virou alvo de críticas na Europa. “Mais uma vez o atleta passará a recuperação no Rio, rodeado de sua gente. Esse período de inatividade coincidindo com as férias de Natal. Embora a temporada do Al Hilal continue, Neymar não pensou nisso e pegou um avião com a família para o Brasil. O ex-jogador do Barcelona não deverá voltar a pisar em Riade até o próximo ano”, disse o AS, principal site esportivo da Espanha.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.