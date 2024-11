Flamengo e Prefeitura assinam termo de compromisso para construção do estádio

A construção do estádio do Flamengo está cada vez mais próxima. Nesta segunda-feira, o presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), assinaram o compromisso para viabilizar a construção do estádio do clube na área do Porto Maravilha. O encontro aconteceu no Salão Nobre da sede da Gávea, na Zona Sul da cidade. Eles também estavam acompanhados do vice-presidente Geral, Rodrigo Dunshee, e o vice-presidente de Patrimônio, Marcos Bodin.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, iniciou as apresentações abordando a importância da construção do estádio não só para o Flamengo, mas para capital carioca. O gestor reforçou o impacto do projeto apresentado pelo Rubro-Negro para questões econômicas do Estado.

“A gente precisa contextualizar essa conquista importante para cidade, para o Flamengo. Impressionante imaginar isso que vimos no vídeo (projeto). Óbvio que o Flamengo tem uma identidade enorme com o Maracanã, mas o Maracanã tem uma dimensão pública que vai impedi-lo, sempre, de pertencer a um clube. O Vascão vai voltar às boas e vai usar o Maracanã, o Botafogo também, a Seleção… Apesar de toda grandiosidade do Flamengo, o Maracanã tem uma dimensão maior do que ser casa do Flamengo. Independente dos ganhos econômicos para o Rio e para o clube e de toda essa estrutura que vemos aqui, tem mais coisa boa”, disse o prefeito.

O acordo de intenções prevê a elaboração de um Projeto de Lei pelo Município, para estabelecer uma operação consorciada utilizando transferência do direito de construir, a fim de que o Flamengo obtenha recursos para a construção o estádio.

Rodolfo Landim

O mandatário rubro-negro revelou que a contribuição total da Prefeitura do Rio de Janeiro, para viabilizar a construção do estádio, deve girar em torno de R$ 1 bilhão. Rodolfo Landim aproveitou a oportunidade para reiterar todo apoio recebido por Eduardo Paes no processo de compra e fomentação do inovador projeto.

“Agradecer ao prefeito que está cumprindo sua promessa que já tinha feito em vídeo, que é relativo ao potencial construtivo aqui da Gávea. Conforme ele sempre falou, o dinheiro carimbado que vai nos dar para nos ajudar na construção do nosso estádio. Só lembrando, a Prefeitura não só nos ajudou no processo ao desapropriar o terreno e ao renegociar todo potencial construtivo que existia no terreno para toda outras áreas, mas cedendo isso e tralhando para que isso fosse feito num processo de mediação com a AGU. Com isso, nos liberou para todo potencial construtivo para nosso estádio”, e concluiu:

“A Prefeitura ainda está nos ajudando para direcionar o potencial construtivo aqui da Gávea, com dinheiro carimbado para construção do nosso estádio. Fazendo contas rápidas aqui, nos dá um impacto de mais um ou menos R$1 bilhão para nos ajudar nesse estádio. Isso que a prefeitura nos ofereceu. Mais que isso, nos ofereceu acesso ao terreno. Quero agradecer mais uma vez, publicamente”, disse Landim.

Sobre o estádio do Flamengo

Vice-presidente de Patrimônio, Marcos Bodin apresentou um vídeo que ressaltou a história do Flamengo. Além disso, um slide sobre a importância da construção do estádio para a cidade e também projeto de estrutura interna e externa do estádio. O dirigente pontuou que o estádio vai servir como outros serviços, como uma eventual “Fla Fest” e também será preparado para jogos da NFL, por exemplo.

O “nascimento” do estádio do Flamengo é um projeto de décadas. Desse modo, o clube conseguiu comprar um terreno de 86.592 m² por R$ 138.195.000, valor mínimo estipulado pela Prefeitura no edital da desapropriação do local. O espaço está localizado no bairro de São Cristóvão, na Região do Gasômetro, a poucos metros do Centro.

O Flamengo apresentou, na noite da última sexta-feira (22), o projeto da construção de seu estádio. A apresentação é resultado de um estudo preliminar, que engloba as bases de projeto, com maiores detalhes sobre o estádio. O clube estima um investimento total de R$ 1,93 bilhão, com todos os gastos previstos, desde o terreno até o paisagismo. A previsão é que a inauguração aconteça no dia 15 de novembro de 2029, aniversário do clube.

Início das obras?

O Flamengo projetou seu estádio para ser o mais alto que o Maracanã e o Santiago Bernabéu, com 60 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares. Além disso, haverá 16 rampas de acesso para o interior da estrutura. Aliás, as obras devem começar apenas no início de 2026, enquanto o ano que vem deve ser reservado para mais burocracias.

Um dos destaques do projeto é a pressão que o estádio pretende criar sobre os adversários. O espaço entre a arquibancada e o gramado será um dos menores do Brasil. Somado a isso, estudos do clube apontam que a acústica da arquibancada norte, destinada à torcida do Flamengo, chegará ao campo com 16 decibéis a mais que o normal.

O estádio deve ter capacidade para pouco mais de 77 mil pessoas (o Maracanã suporta 78 mil). Também há a previsão de um telão do lado de fora para a concentração de torcedores.

Para arrecadar o dinheiro, o Rubro-Negro planeja arrecadar mais de R$ 2 bilhões em receitas relacionadas ao estádio. Entre elas, estão R$ 1,5 bilhão de naming rights, venda de mil cadeiras perpétuas, cinco mil cadeiras por cinco anos e camarotes por vinte anos.

